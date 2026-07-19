Contre toute attente, Didier Deschamps quitte l’équipe de France en toute discrétion

Didier Deschamps a regagné la France ce dimanche, après avoir dirigé son dernier match à la tête des Bleus, conclu par une défaite 4-6 contre l’Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026.

Plusieurs supporters s’étaient rendus à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle dans l’espoir de saluer une dernière fois le sélectionneur, en vain.

Selon RMC, l’avion en provenance de Miami a posé le pied à Roissy ce dimanche midi.

Certains supporters s'étaient postés dans l'aéroport dans l'espoir de lui adresser un dernier salut, en vain.

Le sélectionneur et son staff technique ont rejoint directement leur moyen de transport, mettant fin, en toute discrétion, à son parcours à la tête des Bleus.

Après quatorze ans à la tête des Bleus, le technicien n’a pas révélé ses projets futurs, mais il a indiqué ne pas envisager de quitter les bancs de touche tout en prévoyant de se reposer et de partager du temps avec sa famille.

Au cours de ses quatorze années à la tête des Bleus, il a redonné ses lettres de noblesse à l’équipe de France en conquérant la Coupe du monde 2018 et la Ligue des nations 2021, sans oublier les multiples qualifications pour les grands rendez-vous et un niveau de performance globalement constant.