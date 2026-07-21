Le règlement du litige opposant le Maroc et le Sénégal au sujet de l'identité du champion de la Coupe d'Afrique des nations 2025 ne sera pas aussi rapide que prévu, après que des rapports de presse ont révélé une nouvelle date pour l'audience attendue devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) chargé d'examiner l'affaire.

Selon le réseau espagnol spécialisé IUSPORT , citant des sources proches de l'une des parties au litige, l'audience entre les fédérations sénégalaise et marocaine se tiendra en septembre ou en octobre prochain, au siège du tribunal à Lausanne, en Suisse.

Ce calendrier signifie que la décision définitive dans cette affaire ne pourra pas être rendue avant le mois d'octobre au plus tôt, prolongeant ainsi la controverse autour du titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 pendant plusieurs semaines supplémentaires, dans un climat de tension persistante entre les deux parties.

Des rapports de presse avaient prétendu plus tôt en juillet que le tribunal avait rendu une décision en faveur du Sénégal, mais le TAS a démenti avoir pris la moindre décision officielle.

Le titre africain 2025 en suspens dans l'attente de la décision du TAS

Le public africain attend la décision du tribunal sportif, qui déterminera s'il confirmera la décision de la Confédération africaine de football (CAF) rendue le 17 mars dernier, ou s'il l'annulera définitivement.

La commission d'appel de la CAF avait renversé la décision de première instance, après avoir décidé de retirer le titre de la compétition à la sélection sénégalaise et de l'attribuer administrativement à la sélection marocaine, sur fond des événements qu'a connus la finale.

Cette décision est intervenue après que les joueurs de la sélection du Sénégal ont temporairement quitté la pelouse durant la prolongation, pour protester contre l'octroi d'un penalty en faveur de la sélection marocaine, avant que celui-ci ne soit tiré et manqué, puis que le Sénégal ne marque un but par la suite par l'intermédiaire de Bab Gaye.

Malgré l'échec du Maroc à transformer le penalty en but, la Confédération africaine a décidé de considérer la sélection marocaine comme vainqueur sur le score de 3-0 par voie administrative, en raison de l'infraction commise par la sélection sénégalaise selon la décision de la commission d'appel.

La Fédération sénégalaise de football a rejeté catégoriquement cette décision, la jugeant « injuste » et la qualifiant de « vol administratif », avant de déposer officiellement un recours devant le Tribunal arbitral du sport afin de récupérer son droit au titre.

L'audience du TAS sera décisive pour déterminer le sort de la compétition, les choses s'orientant vers l'un des deux scénarios : soit la confirmation de la décision de la Confédération africaine et le maintien du Maroc comme champion de la Coupe d'Afrique des nations 2025, soit l'annulation de la sanction, la reconnaissance du résultat obtenu sur le terrain et l'attribution du titre au Sénégal.