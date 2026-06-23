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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Contre toute attente, Cristiano Ronaldo n’a pas été désigné meilleur joueur de la rencontre Portugal-Ouzbékistan

C. Ronaldo
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É.-U.

« Le missile de Madère » a inscrit un doublé.

Lors de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, a encore fait parler de lui après la large victoire contre l’Ouzbékistan.

Ronaldo a guidé le Portugal vers une victoire 5-0 face à l’Ouzbékistan, ce mardi au stade de Houston, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Après cette large victoire, la FIFA lui a décerné le titre de meilleur joueur du match, mais le site de statistiques « SofaScore » n’a pas partagé ce choix.

Selon le site, l’attaquant n’a pas obtenu la meilleure note du match, ni même la deuxième : il pointe à la troisième place malgré ses deux buts.

Avec une note de 8,5, il se positionne derrière Nuno Mendes, meilleur évalué à 8,9, et Bruno Fernandes, crédité de 8,7.

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L’attaquant a tenté sept tirs, dont cinq cadrés, ce qui constitue le meilleur total en une seule rencontre de cette édition, à égalité avec l’Équatorien Enner Valencia et le Canadien Jonathan David.

En revanche, la « fusée de Madère » a également affiché des statistiques moins reluisantes : il a manqué trois occasions franches et a été signalé deux fois en position de hors-jeu, des erreurs qui ont sans doute pesé sur sa note finale selon le site.

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