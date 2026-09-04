Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a suscité une nouvelle polémique après avoir formulé de graves accusations contre un ancien arbitre international et officier de l'armée, qu'il soupçonne d'avoir tenté d'agir contre les intérêts du Cameroun et du Maroc lors de précédentes compétitions africaines.

L'affaire tourne autour d'allégations relatives à des tentatives d'influencer des matches internationaux, sans que soit révélée l'identité de l'arbitre ni même la moindre preuve publique venant étayer ces accusations.

Lors d'une cérémonie de remise de diplômes à une nouvelle promotion d'arbitres camerounais, Eto'o a mis en garde les nouveaux responsables au sujet de certaines personnes avec lesquelles ils pourraient être amenés à traiter, avant d'évoquer « un ancien arbitre et officier de l'armée », qu'il a accusé d'avoir joué des rôles qu'il a qualifiés de négatifs contre son pays.

Dans des propos relayés par la chaîne camerounaise « CFOOT », Eto'o a affirmé que cette même personne « a tenté d'influencer le Maroc au profit d'un autre pays », ajoutant qu'elle « a réédité la même chose lorsque les Lionnes du Cameroun disputaient la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations féminine ».

Le président de la Fédération camerounaise n'a pas révélé le nom de la personne qu'il visait, mais sa description a rapidement alimenté les spéculations autour d'Alioum Sidi, ancien arbitre international et officier de l'armée camerounaise, qui occupe actuellement le poste de président de l'Association des arbitres camerounais de football.

Toutefois, Eto'o n'a pas précisé la nature de cette tentative « d'influence sur le Maroc », ni la manière dont elle aurait été menée, pas plus qu'il n'a révélé l'identité du pays au profit duquel elle aurait eu lieu.

Alioum Sidi réplique et réclame des preuves

De son côté, Alioum Sidi s'est considéré comme visé par les propos d'Eto'o, et a publié un communiqué dans lequel il a vivement réagi à ces accusations.

L'ancien arbitre international a catégoriquement rejeté « toute accusation, tout sous-entendu ou toute interprétation » le présentant comme ayant tenté d'influencer un match au profit d'un autre pays ou d'agir contre les intérêts du Cameroun.

Sidi a en retour demandé à Samuel Eto'o de préciser clairement les faits sur lesquels il se fonde et de fournir des preuves objectives établissant la véracité des accusations portées contre lui.

Il a également brandi la menace de saisir les instances judiciaires et les organismes compétents pour défendre son honneur, sa réputation et son intégrité, dans le cas où aucun élément ne viendrait étayer ces allégations.

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Un litige devant le TAS en toile de fond de la crise

Alioum Sidi a évoqué la possibilité qu'un autre contexte se cache derrière ces propos, sur fond du litige qui oppose actuellement l'Association des arbitres camerounais de football, qu'il préside, à la Fédération camerounaise devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

L'ancien arbitre estime que ce litige pourrait être lié à ce qu'il a décrit comme « la perte de sang-froid du président de la Fédération », en allusion à Eto'o.

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