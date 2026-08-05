Al-Nassr a créé une énorme surprise en décidant de mettre en vente son gardien saoudien Nawaf Al-Aqidi durant l'actuelle période des transferts estivaux.

Des rapports de presse avaient révélé les prémices d'une crise entre Al-Nassr et son gardien saoudien, ce dernier souhaitant quitter l'équipe afin d'obtenir davantage de temps de jeu la saison prochaine.

Le journal saoudien « Okaz » a affirmé qu'Al-Nassr avait informé l'agent d'Al-Aqidi de l'absence d'intention de renouveler son contrat, lors d'une réunion ayant rassemblé les deux parties au camp de préparation de l'équipe dans la capitale portugaise, Lisbonne.

Le club saoudien s'oriente vers l'acceptation du départ définitif d'Al-Aqidi vers le club d'Al-Fateh, pour lequel le gardien a évolué en prêt durant la seconde moitié de la saison 2024-2025.

En vertu de cet accord, Al-Nassr percevra une somme d'argent de la part d'Al-Fateh en échange de Nawaf Al-Aqidi, en plus de son gardien saoudien Abdulhadi Al-Alwan et de son arrière droit Saeed Baatiyah.

Le journal a précisé que les négociations entre les deux parties étaient parvenues à un stade avancé, avec des prévisions de finalisation de l'accord dans les prochains jours, avant l'annonce officielle de la transaction.

Il convient de rappeler qu'Al-Aqidi (26 ans) est considéré comme un pur produit d'Al-Nassr, où il a été promu en équipe première en 2019, sans toutefois réussir à s'imposer comme titulaire, ce qui l'a conduit à partir en prêt à Al-Taee en 2022, puis à Al-Fateh en 2025.

Bien qu'il ait débuté la saison dernière comme titulaire dans les buts d'Al-Nassr, il est retourné sur le banc des remplaçants en raison de certaines erreurs commises en milieu de saison, notamment lors des deux confrontations face à Al-Qadsiah et Al-Hilal en Roshn League.

Le jeune gardien a également perdu sa place de titulaire au sein de la sélection saoudienne, après les erreurs qu'il a commises lors du match amical contre l'Égypte, en mars dernier, laissant le vétéran Mohammed Al-Owais garder les buts de l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026 à sa place.