La crise entre Manchester City et la Premier League est entrée dans une nouvelle phase, après que la compagnie aérienne émiratie « Etihad Airways », principal sponsor du club, a révélé qu'elle envisageait d'engager des poursuites judiciaires contre la ligue, à la suite de la mention indirecte de son nom dans la décision rendue au sujet des infractions financières du club.

Selon le journal « Daily Mail », la compagnie a affirmé qu'elle « rejette catégoriquement » les conclusions et les déductions figurant dans la décision de la commission indépendante, précisant qu'elle avait commencé à solliciter des conseils juridiques afin de déterminer les mesures à prendre pour protéger ses intérêts.

Cette escalade intervient après que la Premier League a publié, hier mardi, la décision attendue de longue date d'une commission indépendante, laquelle a conclu que Manchester City avait dissimulé un financement dépassant 830 millions de livres sterling à travers un ensemble d'accords commerciaux entre 2009 et 2018, période durant laquelle le club a remporté huit titres.

Selon la décision, Manchester City a affirmé avoir perçu 949,94 millions de livres sterling grâce à ces accords commerciaux, tandis que la commission a estimé que 119,25 millions de livres sterling seulement représentaient des revenus légitimes, la plus grande partie du financement provenant des propriétaires du club, le groupe Abu Dhabi United, la commission concluant ainsi à l'existence d'une manipulation financière d'environ 900 millions de livres sterling.

« Etihad Airways » rejette les conclusions

Bien qu'« Etihad Airways » n'ait pas été citée nommément dans la décision publiée, la compagnie est liée à Manchester City depuis 2009, en tant que sponsor du stade, du maillot et du centre d'entraînement du club.

En 2011, la compagnie a signé un accord de sponsoring avec le club d'un montant de 400 millions de livres sterling pour une durée de 10 ans, avant qu'il ne soit ensuite prolongé.

Une porte-parole d'« Etihad Airways » a déclaré : « Etihad Airways rejette catégoriquement toute conclusion, déduction ou insinuation laissant entendre que la compagnie aurait participé à des arrangements commerciaux irréguliers. »

Elle a ajouté que la manière dont la Premier League a annoncé les conclusions de la commission, après une période de fuites et de rapports sélectifs, « a créé des répercussions préjudiciables pour Etihad Airways », alors même que le nom de la compagnie ne figure pas dans la version publiée et expurgée de la décision.

La compagnie a expliqué : « À aucun moment la Premier League n'a contacté Etihad Airways ni ne l'a associée à la procédure liée à l'avis de la commission. Par conséquent, Etihad Airways n'a bénéficié d'aucune possibilité, de la part de la ligue, de se représenter elle-même, de fournir les informations pertinentes ou de garantir l'exactitude et l'équité des informations sur lesquelles s'est appuyée l'élaboration de conclusions qui pourraient désormais être perçues comme portant atteinte à la compagnie. »

Un avertissement direct à la Premier League

« Etihad Airways » a durci le ton, exprimant sa « vive » préoccupation quant à la manière dont l'affaire a été traitée sur le plan médiatique.

Elle a déclaré : « Le manque de clarté et de transparence, conjugué à la divulgation sélective d'informations, a créé des répercussions préjudiciables pour Etihad Airways, alors même que la compagnie n'a pas été mentionnée dans la décision publiée. La Premier League doit assumer la responsabilité des conséquences de la manière dont ces conclusions ont été présentées. »

La compagnie a affirmé dans le même temps que son engagement envers Manchester City « demeure solide », ajoutant : « Nous nous tenons aux côtés du club, de ses supporters et de la communauté élargie d'Etihad Airways, tandis que Manchester City conteste les conclusions de la commission par les voies dont il dispose. »

La compagnie a conclu son communiqué en déclarant : « Etihad Airways sollicitera les conseils juridiques appropriés concernant les options et les voies de recours disponibles pour protéger ses intérêts. »