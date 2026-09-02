Considéré autrefois comme une grande promesse pour l’avenir, Renato Sanches se retrouve désormais sans club à seulement 29 ans. En effet, comme le rapporte le média portugais Record , le contrat du milieu de terrain axial avec le vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, a été résilié.

L’international portugais aux 32 sélections, dont le contrat avec le PSG aurait en réalité encore été valable un an, viserait la prochaine étape de sa carrière, après n’avoir de toute façon plus eu d’avenir dans la capitale française.

Dernièrement, Sanches a été prêté à trois reprises de suite par le PSG, à l’AS Rome, à Benfica et au Panathinaïkos, sans parvenir à convaincre durablement dans aucun de ses trois clubs de prêt ni à se recommander pour un transfert définitif. La suite reste ouverte, même si, dernièrement, le club de Bundesliga de l’Union Berlin a lui aussi été évoqué comme possible point de chute.

Sanches s’était fait remarquer comme talent d’exception lors de l’EURO 2016 et avait reçu la même année le Golden Boy Award de meilleur joueur U21 d’Europe, raison pour laquelle le Bayern Munich avait alors versé environ 35 millions d’euros à Benfica. Mais il n’est jamais vraiment parvenu à s’imposer en Bavière.

S’en est suivi un prêt à Swansea City, avant qu’il ne rejoigne le LOSC en 2019 contre une indemnité de transfert de 20 millions d’euros. Trois ans plus tard, Sanches a ensuite pris la direction du PSG, mais là aussi, il n’a pas réussi à s’installer durablement dans l’équipe et n’a finalement disputé que 27 matches avec le club parisien.