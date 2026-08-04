Des rapports d'un journal portugais ont révélé que Pedro Gonçalves, la star du Sporting Portugal, a déjà réglé tous les détails concernant ses conditions personnelles avec la direction du club saoudien d'Al Ittihad, en vue de son transfert attendu en Roshn League durant le mercato estival actuel.

Selon les informations rapportées par le journal portugais « Record », l'accord conclu entre le joueur et le club prévoit que Gonçalves perçoive un salaire annuel colossal atteignant 10 millions d'euros, ce qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés du championnat saoudien en cas de finalisation officielle de la transaction.

Le journal ajoute que le joueur portugais se trouve désormais en position d'attente, guettant le feu vert définitif pour boucler ses valises et se rendre en Arabie saoudite afin de passer la visite médicale et de signer les contrats.

Il affirme que cela dépend de la conclusion des négociations actuellement en cours entre Al Ittihad et la direction de son club portugais, qui étudient encore les dernières touches et les clauses financières relatives au montant du transfert du joueur.

Dans le même contexte, le journal portugais a souligné qu'un blocage des négociations ou leur prolongation pourrait se répercuter directement sur la participation de Pedro Gonçalves avec son club actuel, jugeant probable son absence lors de la rencontre attendue en barrage asiatique face à Al Ittihad et Al Jazira, à titre de mesure préventive, jusqu'à ce que son avenir soit tranché et afin d'éviter toute blessure qui pourrait entraver son transfert vers les Tigres.