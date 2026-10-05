Selon ces informations, le Rekordmeister allemand se serait en principe mis d’accord avec l’attaquant vedette anglais pour un nouveau contrat jusqu’en 2029. Il resterait toutefois quelques derniers détails à régler avant que le joueur de 33 ans ne signe son nouveau bail, également exceptionnel selon Karl-Heinz Rummenigge.

« Avant, j’aurais dit : avec les joueurs de plus de 30 ans, il faut en principe ne signer que des contrats d’un an. Mais il y a des exceptions quand tu es convaincu par un joueur. Et c’est notre cas avec Harry », a récemment déclaré Rummenigge dans un entretien à l’Abendzeitung, avant d’ajouter : « Il ne faut pas oublier : en trois ans, il n’a été blessé qu’une seule fois. Je m’en souviens moi-même : quand j’avais déjà le trois devant, j’étais déjà largement sujet à des problèmes musculaires. »

Dans un passé récent, des légendes du club comme Arjen Robben ou Franck Ribery n’avaient elles aussi obtenu que des contrats d’un an à l’automne de leur carrière. Mais la situation est différente pour Kane en raison de ses rares blessures - il a en effet connu quatre courtes absences forcées depuis son arrivée à l’été 2023. En conséquence, il n’a jamais vraiment été question jusqu’à récemment d’une prolongation d’un an seulement pour le capitaine de l’équipe d’Angleterre.

Harry Kane pourrait gagner le Ballon d’Or au FC Bayern

Depuis son transfert de 95 millions d’euros de Tottenham Hotspur au FCB, Kane affiche le bilan impressionnant de 101 buts en 98 matches de Bundesliga.

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En Ligue des champions, Kane a aussi marqué 34 fois pour les Munichois en 39 rencontres. Cette année, il fait en outre partie des favoris pour le Ballon d’Or, après avoir décroché le Soulier d’or avec un total de 73 buts pour le Bayern et l’Angleterre.

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