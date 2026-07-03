Contrairement aux insinuations de sa sœur, Cristiano affirme : « Ma retraite ? Je ne prends plus de décisions sous la pression. »

Cristiano Ronaldo a exprimé des sentiments partagés après avoir qualifié le Portugal pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, grâce à une victoire 2-1 sur la Croatie au cours de laquelle il a enfin ouvert son compteur buts en phase à élimination directe.

Pour la deuxième fois dans cette édition, il a été désigné homme du match après son rôle décisif face à la Croatie de Luka Modrić, tout comme lors de la rencontre contre l’Ouzbékistan en phase de groupes. « El Don » s’est ensuite exprimé devant les médias après avoir reçu son prix, abordant plusieurs sujets.

Avant la rencontre, le journal portugais A Bola avait rapporté des propos de Katia Aveiro, la sœur de Ronaldo, laissant entendre que sa carrière internationale touchait à sa fin.

« L’avenir n’est pas important pour l’instant, a-t-il déclaré. Je prendrai le temps d’en parler après la compétition, je discuterai avec ma famille puis je prendrai la décision la plus appropriée. »

« Je ne prends plus de décisions sous le coup de l’émotion ; désormais, tout se passe dans le calme. Tout ce qui m’importe actuellement, c’est de profiter du moment présent et d’aider l’équipe nationale », a-t-il ajouté.

Dans un geste émouvant, il a dédié cette qualification à son coéquipier disparu, Diogo Jota, déclarant : «C’est une journée spéciale pour Jota, qui nous regarde d’en haut. Nous savons qu’il est avec nous, et il était logique que nous gagnions aujourd’hui pour lui rendre hommage de la meilleure façon possible.» Ronaldo a d’ailleurs célébré cette qualification en portant le maillot numéro 21 de son coéquipier disparu.

Il a conclu en rendant hommage au capitaine croate : « Oui, je lui ai dit au revoir. C’est une légende du football et nous avons à peu près le même âge. J’ai un immense respect pour Modrić et pour ce qu’il apporte au monde du football. »