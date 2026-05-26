Contrairement aux attentes, le joueur international, temporairement écarté, prolonge finalement son séjour au FC Twente

Le contrat de Mees Hilgers (25 ans) avec le FC Twente a été automatiquement prolongé d’une saison, ont annoncé les Tukkers sur leurs propres canaux.

Dans un communiqué officiel, le club, actuellement quatrième de la VriendenLoterij Eredivisie, précise : « Le contrat de Mees Hilgers avec le FC Twente a été automatiquement prolongé d’une saison. Le FC Twente souhaite conserver le défenseur central et n’a donc pas résilié son contrat arrivant à échéance avant le 1er avril. »

« Comme le joueur n’a pas donné son accord avant le 16 mai, le contrat est désormais prolongé d’une saison, conformément à la convention collective des joueurs professionnels de football. L’engagement de Hilgers court désormais jusqu’à la mi-2027 », précise le club.

Après une saison difficile, marquée par des blessures graves et des négociations au point mort, le club clarifie ainsi l’avenir du défenseur.

Né à Amersfoort, le défenseur central évolue chez les Tukkers depuis 2011 et a disputé 129 matchs officiels avec l’équipe première.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève toujours à 4 millions d’euros. Grâce à cette prolongation automatique, le quadruple international indonésien ne peut donc pas partir libre de tout contrat.

Twente pourrait toutefois décider de le céder lors du prochain mercato estival. Le défenseur n’a pas joué depuis le 25 mai 2025.