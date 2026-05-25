Contrairement aux attentes, ce n’est pas Mika Godts, mais un autre joueur de l’Ajax, qui a été désigné Joueur de l’année

Contrairement à ce que certains prévoyaient, ce n’est pas Mika Godts, mais bien Youri Baas que les supporters de l’Ajax ont désigné comme Joueur de l’année pour la saison 2025/26.

Selon le site officiel du club, c’est lui qui a reçu le plus desuffrages des membres de l’Association des supporters de l’Ajax, prenant rapidement une avance irréversible dans les votes.

L’an passé, Baas avait été désigné Talent de l’année ; cette fois, c’est Godts qui a raflé ce titre.

La non-élection de Godts peut surprendre : le jeune Belge de 20 ans a tout de même marqué 17 buts et délivré 15 passes décisives en 44 matchs officiels.

Baas se dit très heureux de cette distinction. « C’est un compliment et une belle reconnaissance, surtout après tout le travail que j’ai personnellement fourni ces dernières années. »

Godts a réagi avec simplicité : « C’est super qu’ils m’aient choisi. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie et j’en suis ravi. »

Aucun des deux Ajacides ne participera toutefois à la Coupe du monde cet été : Godts n’a pas été retenu par la Belgique et Baas attend toujours sa première sélection avec les Pays-Bas.