« De nombreux clubs ont un peu perdu de vue leur propre histoire. J’aimerais aller dans l’une de ces équipes pour dépoussiérer ce passé et le faire briller à nouveau. » Un message clair, celui adressé par Antonio Conte lors de sa dernière interview accordée à The Athletic. Des mots qui ont déjà déclenché le jeu des pronostics, à la recherche de ces « grands clubs » qui correspondent au portrait-robot dressé par le technicien de Lecce. Une recherche qui mène aussi en Italie, au point que pour les analystes des paris de Snai et Sisal l’option la plus probable pour Conte est un retour à la Juventus, coté à 3,50. En toile de fond figure aussi l’AC Milan, autre grand club dont le présent est nettement moins brillant que son glorieux passé : une hypothèse affichée à 12,00.

Mais pas seulement la Serie A, car la description d’un « club qui a perdu de vue sa propre histoire » mène aussi tout droit en Angleterre, et surtout à Manchester, côté United : l’hypothèse de voir Conte sur le banc des Red Devils est cotée à 6,00. Et puis les bookmakers regardent vers Londres, avec deux autres retours possibles : Tottenham est proposé à une cote de 12 contre 16 pour Chelsea, équipe avec laquelle Antonio a aussi remporté une Premier League.