Conte sur le derby d'Italie : "Je respecte la Juventus"

L'ancien entraîneur de la Juventus se méfie des Bianconeri avant une double confrontation en Coupe d'Italie et a évoqué Christian Eriksen.

Antonio Conte est prêt à jouer un nouveau vilain tour à son ancien club la Juventus. Tacticien hors pair et confirmé sur le continent européen, l'ancien milieu de terrain italien est l'entraîneur qui a façonné la Juventus au début des années 2010 et qui a initié le cycle de domination des Bianconeri sur le football italien. Après avoir glané de nombreux trophées à la Juventus, Antonio Conte s'en est allé vers d'autres cieux et a réussi, du moins au début, avec Chelsea, avant de prendre la tête de l'Inter Milan.

Lors du match aller en Serie A, Antonio Conte avait réussi à tirer le meilleur de ses joueurs qui se sont imposés face au champion d'Italie en titre, envoyant un grand message à leur rival, ainsi qu'à l'AC Milan dans la course au Scudetto. Maintenant, les coéquipiers de Romelu Lukaku vont devoir confirmer leur ascendant psychologique sur la Juventus mais dans une autre compétition, et sur un tout autre format.

Deux semaines après, il y a de nouveau un Inter-Juve. San Siro allume les projecteurs pour la demi-finale aller de la Coupe d'Italie, un match dans lequel Antonio Conte invite son équipe à rester concentrée. L'entraîneur du Salento s'est entretenu avec «Rai» à la veille de la première manche face aux Bianconeri : "Il doit y avoir un grand respect pour une équipe très forte: nous devrons être bons et jouer un grand match."

Conte a confiance en Alexis Sanchez

Antonio Conte est conscient de la spécificité d'un match aller-retour et espère voir ses joueurs faire mieux que la saison précédente lorsqu'ils sont tombés face à Naples à ce stade de la compétition : "La qualification se jouera en 180 minutes comme l'an dernier avec Napoli, quand nous avons perdu 1-0 à domicile et ensuite nous avons fait match nul 1-1 à San Paolo. Nous devons essayer de faire de notre mieux, nous devons être bons."

L'entraîneur de l'Inter Milan a évoqué l'état de forme de Christian Eriksen, annoncé sur le départ en début de mercato, qui n'avait pas réussi à trouver sa place à l'Inter, mais dont le but face à l'AC Milan au tour précédent a tout changé sur sa situation : "Christian est un très bon gars, il travaille dur et nous essayons de travailler dur avec lui pour trouver non pas une mais plusieurs solutions pour lui donner, à moi et à l'équipe, l'opportunité d'avoir une alternative sur laquelle compter."

Antonio Conte devra faire sans Lukaku (ainsi que Hakimi) et compte s'appuyer sur Alexis Sanchez pour suppléer l'international belge sur le front de l'attaque : "Ce n'est pas la première fois que Romelu Lukaku manque, Alexis Sanchez sera là avec Lautaro Martinez. Lukaku va bien, il a bien répondu avec deux buts à Benevento. Maintenant, il aura l'occasion de se reposer de manière forcée et se préparera au retour du championnat".