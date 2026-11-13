Conte snobé par Manchester United, la Juventus et l’AC Milan : ont-ils fait le bon choix et doit-il revoir ses ambitions à la baisse, ou se sont-ils trompés ?

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Conte cherche une équipe à « sauver », mais les refus se multiplient : Manchester United, la Juventus, l’AC Milan et l’équipe d’Italie ont fait, ou sont en train de faire, d’autres choix.

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Que peut bien penser Antonio Conte en ce moment ? Manchester United limoge Michael Carrick et mise sur Mauricio Pochettino ; la Juventus confirme Luciano Spalletti malgré un mauvais début de saison et semble vouloir miser sur Simone Inzaghi pour l’avenir ; l’AC Milan accorde, par l’intermédiaire de Gerry Cardinale, toute sa confiance à Ruben Amorim, une confiance confortée par la remontée au classement en championnat ; l’Italie brille avec Roberto Mancini sur le banc, parvenant même à battre la France.

De fait, les principaux postes d’entraîneur auxquels Conte a été associé depuis juin et jusqu’à ces dernières semaines ont trouvé, ou sont en train de trouver, un autre titulaire. « Je rêve d’un club qui a perdu de vue son histoire », avait déclaré Conte début octobre dans un entretien accordé à The Athletic. Un portrait qui, aujourd’hui, correspond parfaitement à Manchester United, à la Juventus, à l’AC Milan et à l’équipe d’Italie. Mais aucune de ces équipes, pour des raisons différentes, n’a voulu faire appel à l’entraîneur originaire du Salento, qui a achevé en juin ses deux années à Napoli, avec lequel il a remporté un titre de Serie A (2024-25) et une Supercoupe d’Italie (2025-26).

POURQUOI PAS CONTE ?

Des prétentions salariales élevées (au moins 8 millions par saison pour un club, 4 pour l’Italie, où Mancini touche 2 millions par an) et un droit de regard sur les transferts. Les exigences de Conte poussent les clubs à réfléchir et à tenir compte d’autres considérations, liées à certains facteurs qui sont peut-être des lieux communs, mais qui, dans le monde du football, sont désormais tenus pour acquis : avec Conte, un projet peut durer deux ans au maximum ; avec Conte, la communication (interne et externe) peut être problématique ; avec Conte, le groupe doit tout donner, au risque de craquer.

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MAIS AVEC CONTE, ON GAGNE

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D’un autre côté, il y a aussi d’autres considérations, elles aussi désormais tenues pour des certitudes dans le monde du football : avec Conte, on remporte le titre de Serie A en deux ans ou, au pire, on termine deuxième (demandez à Manchester United, à la Juventus et à l’AC Milan, loin des premières places depuis des années) ; avec Conte, on pose des bases sur lesquelles d’autres entraîneurs peuvent ensuite s’appuyer pour continuer à gagner (Allegri à la Juventus, Inzaghi à l’Inter).

DES AMBITIONS REVUES À LA BAISSE ?

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Reste que Conte, impatient de reprendre du service avec un projet capable de stimuler sa soif de victoires, comme celui de ramener au succès une équipe qui a oublié son histoire, est toujours sans poste à ce jour. Et les équipes auxquelles son nom a été le plus souvent associé ont pris, ou sont en train de prendre, une autre direction. Quel avenir, donc, pour cet homme originaire de Lecce, né en 1969 ? Une saison d’attente ? Des ambitions sportives revues à la baisse (mais pas salariales), comme pourrait l’être une aventure en Arabie ou dans les environs ? Attendre que l’une des équipes citées plus haut connaisse d’autres échecs et décide enfin de miser sur une valeur « sûre » ?