Conte revient sur l'arrivée de Lukaku à l'Inter et son rôle de bâtisseur

Les défis ne l'ont jamais effrayé, au contraire, ils l'ont toujours stimulé pour donner le maximum et encore plus pour dépasser les limites mentales et physiques : Antonio Conte a choisi de repartir àTottenham, qui a reculé dans la hiérarchie anglaise après le sommet atteint en 2019 avec la finale de la Ligue des champions perdue contre Liverpool.

L'entraîneur de Salento, interrogé par "SportWeek", a toujours eu le désir de reconstruire à partir de pas grand chose, en érigeant de véritables gratte-ciel.

"Je n'ai jamais eu peur des défis, il me suffit d'avoir ne serait-ce qu'1% de chance de les gagner pour commencer mon combat. Je n'ai jamais pris d'équipes qui avaient gagné l'année précédente, mais toujours en reconstruction. La Juve est partie d'une huitième place, Chelsea d'une dixième, l'Inter d'une quatrième. Je sais qu'il faudra un peu de patience cette fois. À Milan, j'ai quitté un emploi qui était terminé. Ici, je dois tout recommencer et entrer dans la saison n'est jamais facile."

La demande de Conte n'en est qu'une : le temps, un mot clé pour les succès actuels d'entraîneurs comme Klopp et Guardiola.

"Les grandes équipes se construisent au fil du temps. Lors de ses premières années à Liverpool, Klopp n'a pas atteint la zone de la Ligue des champions, mais ils lui ont donné confiance et, année après année, il a façonné l'équipe qui l'a ensuite remportée. Guardiola n'a pas non plus gagné lors de sa première année. Nous commençons par a-b-c, mais au fur et à mesure, je compte accélérer avec les lettres de l'alphabet. Le chemin est cahoteux mais il ne m'effraie pas, il m'excite."

Sur la liste des achats de Conte, il n'y a eu qu'un seul joueur ayant une valeur financière importante : Romelu Lukaku, qui l'a aidé à briser la domination de la Juventus en Italie à l'Inter.

"Je l'ai demandé sur la base des objectifs qui m'avaient été présentés. Les dirigeants de l'Inter sont venus chez moi et m'ont dit qu'ils voulaient briser la domination de la Juve et amener l'Inter au sommet du monde, en profitant de grandes ressources financières. J'ai demandé Lukaku car je pensais qu'il était fondamental. Mais regardez à quel prix il a été vendu : presque le double. Comme Hakimi.

"Mais je pourrais mentionner le développement de Barella, Bastoni, Lautaro, qui ne jouaient pas avant mon arrivée... À la Juve, j'ai eu le plaisir de travailler avec Barzagli, Bonucci et Chiellini : c'étaient de grands joueurs, mais quand je les avais, ils n'avaient rien gagné."

Conte est conscient qu'après lui, il est difficile pour ses successeurs de faire mieux.

"Je veux dire que là où je vais, je construis toujours quelque chose d'important et quand je pars, je laisse un sillon, une culture de travail, une organisation et une mentalité de gagnant. Je me consacre entièrement, corps et âme, au club pour lequel je travaille.

"Fidèle à la devise des All Blacks : "Laissez le maillot en meilleur état que vous ne l'avez trouvé". J'ai toujours laissé des maisons avec des fondations bien construites où d'autres, après moi, ont eu la chance de continuer à gagner, certains plus, d'autres moins. Ce n'est pas une présomption, ce sont des faits."