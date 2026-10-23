L'entraîneur italien Antonio Conte a démenti les spéculations affirmant qu'il était proche de prendre les rênes de Manchester United, en remplacement de l'entraîneur actuel Michael Carrick.

De nombreuses informations ont rapporté que Conte, qui a conduit Chelsea au titre de Premier League anglaise en 2017 et qui a quitté Naples cet été, figurait parmi les entraîneurs candidats à la succession de Carrick à Old Trafford.

Des rapports italiens ont indiqué cette semaine que l'entraîneur italien, âgé de 57 ans, avait posé des conditions précises pour prendre en charge l'équipe de Manchester United, lors de négociations menées la nuit même où l'équipe de Carrick s'est inclinée face à Côme sur le score de 1-4 en Ligue des champions.

Le journal « La Repubblica » a rapporté que Conte voulait obtenir des pouvoirs absolus sur le marché des transferts et exercer en tant que directeur technique, et non comme simple entraîneur de l'équipe première, en choisissant lui-même son staff technique, y compris un certain nombre de proches en qui il a confiance.

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Conte s'est exprimé au sujet de ces informations et n'a pas démenti l'existence de discussions, mais il a souligné que les négociations n'avaient pas atteint un stade avancé, après que son nom a été associé à de nombreux clubs.

Conte a déclaré, dans un communiqué officiel : « À la suite des récentes informations médiatiques parues en Italie et à l'étranger, j'estime qu'il convient de clarifier ma position. Mon nom a été associé à de nombreux clubs, mais il n'existe actuellement aucune négociation ayant atteint un stade avancé. »

Il a ajouté : « Après une période formidable et couronnée de succès à la tête du staff technique de Naples, je vais m'accorder le temps dont j'ai besoin pour réfléchir à la manière et au moment de mon retour sur un banc. Ce sera une décision mûrement réfléchie, et je la prendrai lorsque j'estimerai que les conditions sont réunies. »

Il a poursuivi : « J'ai pris connaissance de rapports évoquant des exigences financières et des conditions portant sur l'obtention d'un contrôle total, que j'aurais prétendument déjà présentées aux clubs mentionnés, ainsi que des réserves concernant ce qui a été décrit comme mon caractère fort. »

Il a continué : « Ces rapports sont dénués de tout fondement, car il n'existe actuellement aucune base concrète permettant de formuler de telles évaluations. »

Il a enchaîné : « Si une véritable opportunité se présente, ce sera alors le moment approprié pour mener des discussions avec le club concerné et examiner conjointement les termes d'un éventuel accord, en tenant compte des besoins des deux parties ainsi que des traits et du style qui caractérisent mon travail d'entraîneur. »

Il a conclu : « D'ici là, toute supposition concernant mes exigences et mon avenir professionnel ne reste que pure spéculation et ne peut être considérée comme un fait. »



