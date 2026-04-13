Conte menace les journalistes italiens au sujet de « l’entraînement de l’équipe nationale »

Antonio Conte a réaffirmé son engagement envers le club de Naples, précisant qu’il n’avait accepté aucune mission à la tête de la sélection italienne après le départ de Gennaro Gattuso.

Ces déclarations interviennent après le match nul 1-1 de son équipe face à Parme, lors de la 32^e journée de Serie A, disputée ce dimanche.

« Je n’ai donné mon accord à aucune offre et il me reste encore un an de contrat avec Naples. En fin de saison, je m’entretiendrai avec le président du club », a-t-il déclaré en conférence de presse après le match nul 1-1 contre Parme.

Il a conclu : « J’espère que mes propos seront bien compris ; s’ils sont déformés, je ne m’exprimerai plus. »

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Interrogé sur la prestation de son équipe, il a analysé : « Encaisser un but au bout de seulement 30 secondes était évitable. Ce n’était pas un bon début de match, alors que nous savions que nous allions affronter une défense très solide. »

« Encaisser si vite, a-t-il poursuivi, nous a immédiatement compliqué la tâche. Nous avons beaucoup couru, créé de nombreuses occasions, égalisé et même frôlé la victoire. »

L’entraîneur a conclu : « Je ne peux rien reprocher aux joueurs, tout le monde a donné le maximum, mais malheureusement, le match s’est terminé sur un match nul injuste. C’est un point de plus à notre compteur, et nous devons désormais nous concentrer sur la qualification pour la Ligue des champions. »

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Parme a ouvert le score par Gabriel Stravizzi, avant que l’international écossais Scott McTominay n’égalise pour Naples.

Grâce à ce match nul, Naples occupe la deuxième place du classement de la Serie A avec 66 points, tandis que Parme compte 36 points et se classe 14e.