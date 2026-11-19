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Antonio Conte reprend la parole. Interrogé par Cronache di Spogliatoio, il a également évoqué l’option Manchester United et la Premier League :

« Manchester United a une histoire tellement importante que, même si quelqu’un a pu avoir peur de mes méthodes, je ne crois pas que le club ait pu craindre de faire venir des gens capables de bâtir quelque chose d’important pour lui et de le ramener à son histoire.

Manchester United n’a pas remporté la Premier League depuis 13 ans, depuis l’époque où Ferguson était entraîneur !

Alex est quelqu’un pour qui j’ai énormément d’estime. J’ai lu son livre et, lorsque j’entraînais Chelsea, j’ai même eu l’honneur de me rendre chez lui.

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Entendre dire certaines choses, je trouve cela offensant pour Manchester United. »