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À vous de décider qui est le Bon, la Brute et le Truand dans ce western en noir et blanc dont le trésor à conquérir est le banc de la Juventus pour la saison 2027-2028. La saison actuelle est encore en cours, mais les projets du club et les rêves des supporters se tournent déjà vers l’avenir. Une fois de plus, comme un refrain qui revient saison après saison depuis 2020.

LE DUEL À TROIS

Ainsi, tandis que Luciano Spalletti continue d’entraîner la Juve, malgré un début de championnat difficile (les résultats sont meilleurs en Ligue Europa) et fort d’un contrat jusqu’en 2028, et que les rumeurs du mercato désignent Simone Inzaghi comme l’entraîneur préféré de l’administrateur délégué Giovanni Carnevali pour l’avenir de la Vieille Dame, voilà que l’ancien de la maison, Antonio Conte, fait irruption dans ce duel à trois et dégaine, dans un entretien retentissant accordé à Cronache di Spogliatoio , son atout maître : « La Juve et moi, c’est une histoire qu’il faudra boucler tôt ou tard. »

Trois noms pour un banc, alors qu’il reste encore sept mois à jouer cette saison. Trois profils aux caractéristiques, aux qualités et aux défauts différents. Spalletti, Inzaghi et Conte : examinons les arguments pour et contre chacun d’eux.

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SPALLETTI : LE POUR ET LE CONTRE

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En faveur de Luciano Spalletti, il y a son expérience et surtout le fait qu’il travaille déjà depuis un an avec la Juventus et son groupe actuel. Continuer avec lui, quel que soit le résultat de cette saison, reviendrait à apporter la continuité technique et la stabilité qui manquent à la Juve depuis des années (six entraîneurs depuis 2019 : Sarri, Pirlo, Allegri, Motta, Tudor et Spalletti). Parmi les arguments contre le projet Spalletti figurent une certaine confusion dans ses idées tactiques et sa communication : le Spalletti de la Juve ressemble davantage à celui de sa mauvaise expérience à la tête de la sélection italienne qu’à celui, inspiré et victorieux, du Napoli.

INZAGHI : LE POUR ET LE CONTRE

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Concernant Simone Inzaghi, deux éléments jouent surtout en sa faveur : d’abord, c’est un entraîneur qui s’accommode des choix du club, comme Allegri, quelqu’un qui ne fait pas d’histoires au sujet du mercato et se contente de l’effectif mis à sa disposition, quitte à taper du poing sur la table en privé, mais jamais en public. Le deuxième argument en faveur d’Inzaghi est qu’il a montré qu’il était un entraîneur moderne, en phase avec son époque et capable de s’adapter aussi bien au championnat italien qu’au football pratiqué en Europe. Parmi les arguments contre Inzaghi figurent certains doutes sur sa capacité à gérer émotionnellement des moments clés de la saison (avec l’Inter, notamment à cause d’erreurs de joueurs, comme celle de Radu, il a perdu deux titres de champion d’Italie qui étaient à la portée du club) ainsi qu’une certaine rigidité tactique, liée à son cher 3-5-2.

CONTE : LE POUR ET LE CONTRE

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Venons-en à Antonio Conte. Parmi les points qui jouent contre l’entraîneur originaire du Salento figurent ses exigences salariales élevées (au moins 8 millions, contre 5 pour Spalletti et 6 qu’il faudrait pour Inzaghi) et sa volonté d’avoir son mot à dire sur le mercato. Les exigences de Conte obligent un club à réfléchir et à tenir compte d’autres éléments. Certains relèvent peut-être du lieu commun, mais ils sont désormais considérés comme des faits établis dans le monde du football : avec Conte, un projet peut durer deux ans au maximum ; avec Conte, la communication externe peut être difficile à gérer ; avec Conte, le groupe doit tout donner, au risque de craquer.

À l’inverse, il y a les arguments en sa faveur, eux aussi désormais considérés comme des certitudes dans le monde du football : avec Conte, on remporte le titre de champion d’Italie en deux ans ou, au pire, on termine deuxième (allez dire cela à la Juve, à des années-lumière des premières places depuis des années) ; avec Conte, on pose des bases que d’autres entraîneurs peuvent ensuite exploiter pour continuer à gagner (Allegri à la Juve, Inzaghi à l’Inter).

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Enfin, le dernier élément, mais peut-être le plus important, est celui de l’identité de la Juventus et du sentiment d’appartenance au club. Beaucoup de supporters de la Juventus se sont sentis trahis à trois reprises par Conte (lorsqu’il a démissionné en 2014, lorsqu’il a choisi l’Inter, puis lorsqu’il a choisi le Napoli), mais ses propos dans l’entretien accordé à Cronache ouvrent déjà la voie à une réconciliation, et nous sommes convaincus qu’une conférence de presse et quelques victoires suffiraient à remettre les choses en place, c’est-à-dire à voir l’ancien capitaine et ancien meneur d’hommes de nouveau à la tête de la Juventus.

LE CHOIX

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Quoi qu’il en soit, il serait bon que la Juventus prenne une décision à l’unanimité de ses différentes composantes. Il ne fait aucun doute que le premier à devoir souhaiter le retour de Conte est John Elkann, le principal artisan de la prolongation de Spalletti. Pour l’instant, les propriétaires de la Juve n’ont jamais voulu envisager le retour d’Antonio et ne lui ont jamais pardonné sa trahison de 2014. La première étape serait donc le pardon. Ensuite, le choix de Conte (ou la confirmation de Spalletti, ou le choix d’Inzaghi) devrait convaincre tous les dirigeants : Carnevali, Massara, Ottolini et Chiellini. Le pire, pour la Juventus, serait de choisir son entraîneur pour 2027-2028 sans que tous soient convaincus de ce choix.