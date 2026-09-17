Conte de fées insolite qui se poursuit : le vainqueur de la Coupe du Portugal s’impose en Ligue Europa et porte un coup aux Pays-Bas

Torreense a surpris amis comme ennemis en s’imposant 1-2 jeudi soir face à Lillestrøm en Ligue Europa. Le vainqueur de la Coupe du Portugal empoche ainsi aussi de précieux points au coefficient pour ce pays.

Torreense a remporté la Coupe du Portugal la saison dernière. Le club évolue au deuxième échelon du football portugais et occupe la quatorzième place.

Ce sacre en coupe lui a également donné le droit de participer à la Ligue Europa. Le club dispose d’un stade d’une capacité de 2 400 places et semblait condamné à finir au bas du classement.

Pourtant, Torreense a pris trois points jeudi soir sur la pelouse des Norvégiens de Lillestrøm. Ce club a remporté la coupe en Norvège la saison dernière et a donc pu participer à la compétition.

Lillestrøm aussi vient tout juste d’être promu dans l’élite cette saison, mais restait malgré tout l’immense favori chez les bookmakers.

Torreense a pris l’avantage en première période grâce à un but d’Alejandro Alfaro, puis a creusé l’écart en seconde période avec une réalisation de Manuel Pozo Guerrero.

Dans les derniers instants du match, tout a semblé pouvoir mal tourner pour les Portugais. Thomas Lehne Olsen a réduit le score à 2-1 et Torreense a aussi écopé d’un rouge, mais le club est tout de même parvenu à conserver sa victoire.

Les Pays-Bas tentent de rattraper le Portugal au classement des coefficients, mais jeudi a été une soirée décevante. NEC a perdu 5-0 contre la Juventus, alors que Torreense s’est donc imposé contre toute attente.