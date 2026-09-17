Conte de fées insolite qui se poursuit : le vainqueur de la Coupe du Portugal gagne en Ligue Europa et porte un coup aux Pays-Bas

Torreense a surpris amis comme ennemis en s’imposant jeudi soir 1-2 face à Lillestrøm en Ligue Europa. Le vainqueur portugais de la Coupe engrange ainsi aussi d’importants points au coefficient pour ce pays.

Torreense a remporté la Coupe du Portugal la saison dernière. Le club évoluait alors au deuxième niveau de ce pays. Cette année, il a été promu en première division.

Cette victoire en coupe lui a également donné le droit de participer à la Ligue Europa. Le club dispose d’un stade d’une capacité de 2 400 personnes et était condamné à finir en bas du classement.

Pourtant, Torreense a pris trois points jeudi soir sur la pelouse du club norvégien de Lillestrøm. Ce club a remporté la coupe en Norvège la saison dernière et a ainsi pu participer au tournoi.

Lillestrøm aussi n’a été promu dans l’élite que cette saison, mais restait malgré tout l’absolu favori chez les bookmakers.

Torreense a pris l’avantage en première période grâce à un but d’Alejandro Alfaro et a creusé l’écart en seconde période avec une réalisation de Manuel Pozo Guerrero.

Dans les derniers instants du match, les Portugais ont encore semblé tout près de craquer. Thomas Lehne Olsen a réduit le score à 2-1 et Torreense a encore pris un rouge, mais le club est quand même parvenu à préserver sa victoire.

Les Pays-Bas tentent de rattraper le Portugal au classement des coefficients, mais jeudi a été une soirée décevante. NEC a perdu 5-0 contre la Juventus, alors que Torreense s’est donc imposé contre toute attente.