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Conte créera-t-il la surprise à Manchester United en prenant la place de Carrick ?

Liverpool vs Manchester United
Liverpool
Manchester United
Premier League
M. Carrick
M. Pochettino
A. Conte
Angleterre
Argentine
Italie

Un geste inattendu de l'entraîneur italien qui révèle ses intentions

Le nom d'Antonio Conte n'est plus très loin des plans de Manchester United, alors que le club anglais cherche une issue à sa crise sportive et attend le changement annoncé au niveau de la direction.

Malgré l'esprit combatif affiché par l'équipe sous la houlette du directeur technique Michael Carrick, lors de la remontada victorieuse 3-2 contre l'AS Rome en Ligue des champions et du match nul 4-4 face à Aston Villa en Premier League, la situation effrayante de Manchester United, qui occupe la 18e place avec une seule victoire lors des 10 premières journées du championnat national, continue de peser sur la direction du club, qui pourrait profiter de la trêve internationale pour opérer un changement au poste de directeur technique.

Il semblerait que l'entraîneur italien ait commencé à bouger pour renforcer ses chances d'entrer dans le cercle des options, puisque le journaliste Santi Aouna a révélé que Pini Zahavi, le célèbre agent, représente Conte dans les discussions relatives au poste de directeur technique de Manchester United, faisant de l'entraîneur italien, âgé de 57 ans, l'un des candidats pour assumer cette mission.

Aouna a précisé, via son compte sur X, que malgré certains doutes au sein du club anglais concernant l'option Conte à l'heure actuelle, celui-ci figure toujours sur la liste restreinte des candidats, aux côtés de l'Argentin Mauricio Pochettino.

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Il a indiqué que Michael Carrick est désormais candidat à un départ de son poste dans les prochains jours, sauf développements inattendus.

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