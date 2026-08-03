« Construis pour ton au-delà en même temps que pour ta vie ici-bas » : Zizou lance un message émouvant après le séisme en Égypte

Ahmed Sayed Zizo, la star d'Al Ahly et de la sélection égyptienne, a adressé un message émouvant après le séisme qui a frappé l'Égypte à l'aube de ce lundi.

Une secousse tellurique de magnitude 5,6 sur l'échelle de Richter a frappé l'Égypte avant l'aube de lundi, selon l'Institut national de recherche astronomique et géophysique.

L'Institut de recherche astronomique a indiqué dans un communiqué que la secousse tellurique s'était produite à trois heures du matin, à une profondeur de 10 kilomètres, et que son épicentre se situait à 38 kilomètres au nord de Suez.

Zizo a écrit sur son compte Instagram : « Quelques secondes de peur ont suffi pour que le monde, avec tout ce qu'il contient, rapetisse aux yeux des gens, et pour que chacun se rappelle qu'au bout du compte il n'y a d'autre refuge que Dieu. »

Il a poursuivi : « La vie est trop courte pour qu'on la vive dans la discorde, l'injustice et la colère, et trop courte pour que le monde nous détourne du jour vers lequel nous nous dirigeons tous. »

Zizo a ajouté : « Travaille, œuvre et rêve, mais n'oublie pas, en bâtissant ta vie ici-bas, de bâtir aussi pour l'au-delà. Ne remets pas à plus tard un repentir, ni un bien que tu peux accomplir, ni un droit que tu peux restituer. »

Il a continué : « Peut-être Dieu nous envoie-t-il des moments comme celui-ci non pas seulement pour nous faire peur, mais pour que nous nous ressaisissions, que nous fassions notre examen de conscience, et que nous comprenions que l'existence d'une seconde chance est en soi une grâce. »

Et de conclure : « Ô Dieu, protège-nous par Ta miséricorde, pardonne-nous, accorde-nous une belle fin, et ne nous reprends que lorsque Tu seras satisfait de nous. »