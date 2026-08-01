Sacha Boey est revenu cet été au FC Bayern Munich après son prêt à Galatasaray Istanbul. Si le Français a de nouveau atterri sur les bords de l’Isar, ce n’est apparemment pas parce que le champion de Turquie ne s’intéressait plus à lui, mais bien parce que les règlements d’effectif en Süper Lig ont empêché un transfert définitif.

Comme le rapporte Bild, Galatasaray était en principe prêt à faire revenir Boey pour une indemnité de transfert comprise entre 10 et 15 millions d’euros. En raison de la règle sur les joueurs étrangers, le club ne disposait toutefois plus que d’une seule place libre pour un joueur étranger. Comme celle-ci était prévue pour un autre poste, Galatasaray a finalement décidé de ne pas recruter l’arrière droit.

FC Bayern : aucun prétendant pour Sacha Boey encore en vue

Au FC Bayern, Boey n’a entre-temps plus aucune perspective sportive. Le directeur sportif Max Eberl a récemment clairement indiqué que le Rekordmeister était ouvert à une vente aussi bien pour Boey que pour Bryan Zaragoza et Joao Palhinha. « Nous avons avec Sacha, Bryan et Joao trois joueurs pour lesquels nous sommes très ouverts à un départ », a expliqué Eberl lors d’un échange avec les médias. Le dirigeant de 51 ans s’est ensuite montré plus explicite : « Pour les trois, il n’y aura pas d’avenir au FC Bayern. Si l’un d’eux décide de rester ici, ce sera relativement dur et compliqué pour lui, parce qu’il ne jouera pas un grand rôle. »

Boey avait rejoint le FC Bayern en janvier 2024 en provenance de Galatasaray pour environ 30 millions d’euros, mais n’a jamais réussi à s’imposer à Munich. En 38 matches officiels, le joueur de 25 ans a inscrit un but et délivré six autres passes décisives. Son contrat court encore jusqu’en 2028. À l’heure actuelle, aucun transfert ne se dessine toutefois pour le Français.