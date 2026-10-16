Dans une journée tendue et sans précédent dans l'histoire du football espagnol, l'annonce par la Liga de la composition de sa nouvelle commission déléguée, l'un de ses organes les plus puissants, les plus influents et les plus secrets, a coïncidé avec l'explosion de la plus violente crise verbale entre son président Javier Tebas et le Real Madrid.

L'annonce est tombée vendredi, quelques heures après une escalade grave : Tebas a comparé les méthodes de la chaîne de télévision du Real Madrid aux techniques de propagande utilisées par le ministre nazi de la Propagande Joseph Goebbels. Le club madrilène a alors répliqué par un communiqué officiel au ton très ferme, exigeant la démission immédiate du président de la Liga de son poste à la tête de l'instance ainsi que de ses fonctions de premier vice-président de la Fédération espagnole.

Un retour surprise et des postes conservés

Le quotidien espagnol AS a révélé que le Real Madrid a conservé dans la nouvelle composition son siège controversé au sein de la commission (en tant que membre), et que Miguel Ángel Gil Marín, directeur général de l'Atlético de Madrid, se maintient à son poste de premier vice-président.

Mais le fait le plus marquant reste le retour surprise du FC Barcelone au sein de la commission, après son retrait brutal et inattendu il y a deux ans, en signe de protestation contre le mode de gestion de la Liga.

Pourquoi est-ce la commission la plus sensible d'Espagne ?

La commission déléguée n'est pas un organe symbolique : c'est la véritable cuisine où se prennent les décisions stratégiques déterminantes, sans qu'il soit nécessaire d'en revenir à l'assemblée générale.

C'est de là que sont nés des projets qui ont changé l'avenir de la compétition, comme le plan « Impulso » et l'accord très controversé avec le fonds d'investissement CVC. On y discute également, en première instance, des modifications du règlement du fair-play financier.

Une seule salle, tous les conflits

La nouvelle composition va se transformer en une sorte de « conseil de guerre », puisque toutes les parties engagées dans les conflits actuellement ouverts vont se retrouver dans une même salle :

D'abord, l'affrontement direct entre Tebas et le Real Madrid, qui a atteint son paroxysme aujourd'hui, sachant que Florentino Pérez ne sera pas présent en personne et que la représentation sera assurée par Begoña Sanz, directrice générale adjointe du club.

Ensuite, le nouveau bras de fer entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, sur fond du dossier de l'attaquant Julián Álvarez, qui a fait éclater le différend entre les deux clubs cet été, à un moment où la relation entre le Barça et Tebas connaît une nette amélioration.

La commission est complétée par des clubs rangés dans le camp de Tebas : Séville, Alavés, Villarreal et Eibar, qui occupera le poste de deuxième vice-président, en attendant la désignation des représentants de la deuxième division.



