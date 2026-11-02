Comment regarder Cong An Ha Noi contre Kyoto Sanga FC avec un VPN

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Avant-match

AFC Champions League Elite - Journée 4 3 nov. 2026 - 07:15

Cong An Ha Noi et Kyoto Sanga FC se retrouvent en Ligue des champions Élite de l’AFC. Les deux équipes abordent avec des dynamiques opposées cette rencontre de phase de groupes qui s’annonce décisive.

L’équipe de Mano Polking aborde ce match à la 11e place du classement du groupe Est et cherchera à rebondir après une série de résultats difficiles qui a compliqué son parcours continental.

Cong An Ha Noi a toutefois montré sa capacité à rivaliser à ce niveau en s’imposant sur le terrain de Shanghai Port lors de sa dernière sortie en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le défi sera de maintenir ce niveau de performance à domicile.

Kyoto Sanga arrive dans de meilleures dispositions. L’effectif de Ranko Popovic monte en puissance au bon moment : l’équipe japonaise occupe la sixième place du groupe Est et aborde ce rendez-vous avec confiance après sa large victoire 5-2 contre Newcastle Jets lors de sa précédente rencontre continentale.

Les visiteurs se montrent également solides en J. League. Cette régularité sur les deux tableaux leur donne un avantage psychologique avant ce déplacement au Vietnam.

Pour Cong An Ha Noi, l’avantage du terrain compte. Jouer devant ses supporters pourrait lui permettre de retrouver le niveau qui en a fait l’un des représentants les plus crédibles d’Asie du Sud-Est en Ligue des champions Élite de l’AFC.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Ligue des champions Élite de l’AFC, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des équipes.

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