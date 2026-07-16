Conformément au règlement, l’Argentine encourt des sanctions disciplinaires à la veille de la finale de la Coupe du monde

Selon un article de presse, la sélection argentine encourt des sanctions disciplinaires de la part de la Fédération internationale de football (FIFA) à la suite de sa demi-finale de la Coupe du monde, mercredi dernier contre l’Angleterre.

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 en battant l’Angleterre lors d’un match palpitant. Menés au score après l’ouverture du score d’Anthony Gordon, les hommes de Lionel Scaloni ont renversé la vapeur grâce à Enzo Fernández, avant que Lautaro Martínez ne scelle la victoire.

Mais la fête des « Albicelestes » a vite tourné à la polémique : plusieurs joueurs ont brandi une banderole proclamant « Les îles Malouines sont argentines », en référence au contentieux de longue date entre les deux nations au sujet de l’archipel.

Ce contentieux, qui remonte à la guerre de 1982, demeure l’un des dossiers diplomatiques les plus sensibles entre les deux nations.

Selon le site « Foot Mercato », « cette initiative pourrait avoir des répercussions sportives. En effet, le règlement de la FIFA interdit l’affichage de messages politiques, religieux ou personnels pendant les matchs et les cérémonies officielles. »

Il précise : « L’article 4 prévoit la possibilité de sanctionner tout joueur ou équipe qui afficherait un tel message sur son maillot, ses vêtements ou tout autre objet. »

En brandissant une banderole revendiquant la souveraineté de l’Argentine sur les îles Malouines, les champions du monde s’exposent à d’éventuelles mesures disciplinaires, toute sanction dépendant de l’interprétation que la Commission de discipline de la FIFA fera de la nature politique de ce message, déjà vivement critiqué durant la Coupe du monde nord-américaine.

L’Argentine disputera la finale de la Coupe du monde 2026 dimanche prochain face à l’Espagne, qualifiée aux dépens de la France.

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