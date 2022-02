Conflits Ukraine/Russie : Guardiola rassurant sur l'état de Zinchenko

Le manager de Manchester City affirme que le vestiaire est uni derrière le défenseur ukrainien après avoir assisté impuissant à l’envahissement de son pays.

Pep Guardiola affirme qu'Oleksandr Zinchenko est prêt à jouer pour Manchester City, même si le défenseur est "inquiet" de l'invasion que subit son Ukraine par la Russie. Des convois militaires russes ont commencé à pénétrer sur le sol ukrainien voisin de toutes les directions, sur ordre du président Vladimir Poutine.

"Zinchenko est un gars incroyablement fort"

Zinchenko s'est entraîné avec l'équipe première et Guardiola lui a parlé, ainsi qu'à son coéquipier Fernandinho, un ancien du Shakhtar Donetsk, pour leur apporter un soutien inconditionnel et s'assurer qu'ils sont dans le bon état d'esprit pour jouer si nécessaire.

"Ce sont les gros titres dans le monde entier et il est bien sûr préoccupé", a déclaré Guardiola aux journalistes avant le choc de samedi contre Everton. "Oleks est un gars incroyablement fort, un gars vraiment brillant. Bien sûr, ce n'est pas facile en ce moment, mais il a été brillant à l'entraînement et il est prêt à jouer s'il le faut. Bien sûr, l'équipe et le club le soutiennent, inconditionnellement."

Zinchenko a posté jeudi un message sur Instagram disant : "Le monde civilisé tout entier s'inquiète de la situation dans mon pays", et a ajouté : "Mon pays appartient aux Ukrainiens et personne ne pourra jamais se l'approprier."

Puis, dans la soirée, il a rejoint une veillée dans le centre-ville de Manchester pour montrer son soutien à son pays.

Le joueur de 25 ans compte 48 sélections avec l'Ukraine et est marié à Vlada Sedan, qui est présentatrice à la télévision ukrainienne.