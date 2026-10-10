Conflit entre la FIFA et l'UEFA : pourquoi la CAF envisage-t-elle de revenir sur sa décision concernant la Coupe d'Afrique des Nations ?

La volonté de la Confédération africaine de football (CAF) de réexaminer l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations tous les deux ans, moins d'un an après avoir annoncé son passage à un cycle de quatre ans, soulève des interrogations sur les raisons qui pourraient la pousser à revenir sur une réforme qu'elle avait auparavant qualifiée d'historique.

Alors que Patrice Motsepe, président de la CAF, a confirmé hier, vendredi, que l'option d'un retour à l'ancien système était à l'étude, le célèbre journaliste français Romain Molina a avancé une explication à ce revirement, le reliant au conflit politique et financier entre la Fédération internationale de football (FIFA) et l'Union européenne (UEFA), et estimant que les intérêts du football africain ne sont pas prioritaires dans ces décisions.

La CAF avait annoncé en décembre 2025 l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations tous les quatre ans au lieu de deux, une décision qui avait suscité des critiques sur le continent, dans un contexte de craintes quant à ses répercussions sur les revenus de la compétition et sur les possibilités de développement du football africain.

La décision de changer la date de la CAN visait-elle à satisfaire les Européens ?

Molina estime que la décision de réduire le nombre d'éditions de la compétition, en décembre dernier, n'était pas liée uniquement à l'organisation du calendrier du football international, mais s'inscrivait, selon son interprétation, dans une volonté de ménager les intérêts des grands clubs européens et de l'UEFA.

Le journaliste français a expliqué, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, que la FIFA cherchait à l'époque à apaiser le mécontentement des clubs européens contraints de se passer de leurs joueurs africains tous les deux ans pour leur participation à la Coupe d'Afrique des nations.

Selon cette lecture, l'organisation de la compétition une fois tous les quatre ans constituait une concession réduisant la fréquence des absences des joueurs africains dans leurs clubs, et offrant aux clubs européens une plus grande stabilité au cours de la saison.

Cette vision rejoint les critiques apparues après l'annonce du changement, puisque des acteurs du football africain avaient contesté le manque de concertation suffisante avec les fédérations locales, tandis que d'autres avaient mis en garde contre l'impact de la réduction du nombre d'éditions de la compétition sur les revenus financiers et sur les possibilités de développement sur le continent.

La CAF avait défendu cette réforme comme une étape importante pour réorganiser les compétitions de sélections nationales, annonçant parallèlement le lancement de la Ligue des nations africaine afin de compenser la diminution du nombre d'éditions de la Coupe d'Afrique.

Le conflit entre la FIFA et l'UEFA change la donne

Mais Molina estime que le rapport de force entre la FIFA et l'UEFA a connu une évolution ces derniers mois, ce qui pourrait expliquer le réexamen de la décision.

Après que l'apaisement des parties européennes eut été l'une des considérations possibles derrière le changement de date de la compétition, le journaliste estime que l'escalade du différend entre les deux instances pourrait rendre la FIFA moins encline à faire des concessions à l'UEFA et aux clubs qui en dépendent.

Selon son récit, le conflit croissant entre les deux parties pourrait pousser la FIFA à ne pas s'opposer au retour de la Coupe d'Afrique des nations à son système traditionnel, ce qui pourrait nuire aux intérêts des clubs européens qui auraient bénéficié d'une organisation de la compétition tous les quatre ans plutôt que tous les deux ans.

Molina a estimé que le football africain se retrouve à nouveau au cœur de calculs politiques et de luttes d'influence entre les institutions internationales, au lieu que les intérêts du continent soient le facteur déterminant dans la définition de l'avenir de ses compétitions.

Le journaliste a souligné que la question ne concerne pas seulement les désaccords administratifs, mais est également liée à d'importants intérêts financiers, alors que certains responsables africains préfèrent le maintien de la compétition tous les deux ans en raison des revenus qu'elle génère.

Critiquant la manière dont les décisions sont prises, Molina a déclaré : « On constate une fois de plus qu'il y a un point commun à toutes ces décisions : les intérêts du football africain ne sont présents à aucun moment. Ce ne sont que des calculs politiques et d'énormes intérêts financiers. »

Motsepe rejette les accusations de soumission à la FIFA et à l'UEFA

De son côté, Patrice Motsepe a rejeté les accusations selon lesquelles la CAF prendrait ses décisions en réponse à des directives de la FIFA ou de l'UEFA, affirmant que la protection des intérêts du football africain reste une priorité pour lui.

Le président de la Confédération africaine a précisé que la question d'un retour à une organisation de la Coupe d'Afrique des nations tous les deux ans est effectivement à l'étude, mais il n'a pas annoncé de décision définitive de revenir sur le système de quatre ans.

Ainsi, la CAF se retrouve face à un possible réexamen d'une décision annoncée il y a moins d'un an, après l'avoir défendue comme faisant partie d'un plan de réorganisation des compétitions des sélections africaines.

Jusqu'à présent, l'avenir du système de la compétition n'est pas tranché, mais la réouverture du dossier relance le débat sur les motivations du changement de date de la Coupe d'Afrique des nations, et sur la capacité de la CAF à prendre ses décisions en fonction des priorités du football africain, loin des luttes d'intérêts internationales.