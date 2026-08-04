Confirmant ce que Kooora avait récemment révélé, le club d'Al-Hazem a annoncé le recrutement d'un ancien objectif d'Al Ahly, en Égypte, afin de succéder à son ancien attaquant syrien Omar Al-Somah la saison prochaine.

Le club d'Al-Hazem a publié une vidéo, via son compte officiel sur le site "X", pour annoncer l'arrivée du Congolais Afimico Pululu, ancien attaquant du club polonais du Jagiellonia Bialystok, dans le cadre d'un transfert libre.

Kooora avait confirmé, le 18 juillet dernier, que Pululu avait passé sa visite médicale en Tunisie, en vue de rejoindre le club d'Al-Hazem lors du mercato estival en cours.

L'attaquant congolais viendra remplacer le Syrien Omar Al-Somah, qui a quitté Al-Hazem à l'issue de la saison dernière, après une unique saison passée avec l'équipe, au cours de laquelle il a inscrit 9 buts et délivré une passe décisive en 26 matches.

Pululu a affiché un excellent niveau avec son club polonais la saison dernière, inscrivant 21 buts et délivrant 8 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues.

Le meilleur niveau du joueur de 27 ans est venu lors de la saison 2024-2025, lorsqu'il a décroché le titre de meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence avec 8 buts.

Les performances de Pululu ont poussé Al Ahly, en Égypte, à négocier avec lui, afin de le recruter lors du dernier mercato hivernal, selon plusieurs rapports de presse, mais le transfert n'a finalement pas abouti.

Âgé de 27 ans, Pululu a débuté sa carrière professionnelle avec le club suisse du FC Bâle, où il a été promu en équipe première en 2019, avant de rejoindre le club allemand du Greuther Fürth en 2022, puis le champion de Pologne l'année suivante.

Au cours de 3 saisons, Pululu a disputé 134 matches avec le Jagiellonia Bialystok, inscrivant 56 buts et délivrant 17 passes décisives, tout en étant également capable d'évoluer comme ailier.