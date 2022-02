Conférence League : Marseille épargné, le Stade Rennais pas verni

Les deux derniers clubs français en lice pour l'Europa Conférence League connaissent leurs adversaires pour les huitièmes de finales. Premier de son groupe, le Stade Rennais s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, tandis que l'Olympique de Marseille, l'autre club français présent dans la compétition, a été reversé après avoir été troisième de sa poule en Ligue Europa et a éliminé Qarabag ce jeudi soir lors des barrages.

Rennes hérite du pire tirage

Lors du tirage au sort de ce vendredi, les deux clubs français n'avaient pas les mêmes adversaires potentiels. En effet, le Stade Rennais était tête de série grâce à sa première place et avait sept adversaires possibles : le PSV, le Partizan, le Slavia Prague, le PAOK Salonique, les surprenants Norvégiens de Bodo/Glimt et Leicester. Le Stade Rennais a finalement hérité de la plus grosse équipe de ce tirage au sort sur le papier : Leicester.

Un tirage difficile pour le Stade Rennais mais qui n'est pas inabordable. En effet, les Foxes ne sont pas au mieux en championnat cette saison alors que le Stade Rennais a réussi à rivaliser avec Tottenham lors de la phase de poules. Toutefois, les Bretons auraient certainement préféré éviter le club de Premier League et affronter un adversaire plus abordable.

L'OM s'en sort bien

L'Olympique de Marseille de son côté pouvait affronter l’AZ Alkmaar, LASK Linz, Feyenoord, La Gantoise, le FC Bâle, Copenhague ou l’AS Rome. Les Phocéens ont eu plus de chance que le Stade Rennais. Marseille a évité l'AS Roma qui faisait office d'épouvantail et a hérité du FC Bâle. Sur le papier, l'Olympique de Marseille est favori de cette double confrontation ayant lieu les 10 et 17 mars prochains. Le match aller aura lieu à Marseille tandis que le match retour se fera du côté de Bâle.

