Comme le rapporte le portail sportif grec Gazzetta, qui avait déjà révélé dimanche le voyage de Konstantelias à Dortmund pour sa visite médicale, le PAOK souhaiterait obtenir en prêt le joyau offensif de Dortmund, Samuele Inacio, dans le cadre du transfert à venir. Mais selon les Ruhr Nachrichten et Sky, il ne s’agit pas d’une condition concrète pour conclure l’opération, le transfert du joueur de 23 ans étant déjà bouclé.

Inacio est de toute façon déjà prévu dans les plans fixes du BVB après les fortes impressions laissées la saison dernière et durant la préparation, et il doit continuer à se développer à Dortmund pour devenir un pilier de l’équipe. Il n’est toutefois pas exclu que la situation évolue encore si les perspectives de temps de jeu du grand talent de 18 ans venaient à diminuer après les transferts de Karetsas et Konstantelias.

Mais cela ne semble pas être le cas pour le moment, car à Dortmund, on tient le tout nouveau international italien en très haute estime, lui qui a fait ses débuts avec la Squadra Azzurra le 3 juin. Inacio a laissé une excellente impression dans la phase finale de la saison passée, lorsqu’il a même été titularisé lors des quatre dernières journées de Bundesliga avec les Schwarzgelben. Lors de l’avant-dernière journée, il a même inscrit son premier but chez les professionnels à domicile face à l’Eintracht Francfort.

Inacio suscite l’enthousiasme au BVB : « L’un des plus grands talents au monde »

La récompense a suivi immédiatement sous la forme d’une prolongation anticipée de son contrat jusqu’en 2029. « Avec ses qualités et son potentiel, Samu fait partie des plus grands talents de sa génération dans le monde. Nous sommes convaincus qu’avec son engagement et sa qualité, il peut devenir un joueur exceptionnel », déclarait il y a quelques mois le directeur sportif Lars Ricken.

Au vu de tels éloges, un départ d’Inacio semble quasiment exclu. Il est plus probable qu’un autre talent du BVB change de couleurs dans le cadre de l’opération avec le PAOK autour de Konstantelias.

Le BVB pourrait faire un geste envers le PAOK pour Kostoglou

Comme le rapporte sport24.gr, le club historique grec serait en discussions avancées avec Christos Kostoglou, 17 ans, qui, contrairement à Inacio, n’a encore jamais joué avec les professionnels de Dortmund. Kostoglou est encore sous contrat avec le BVB jusqu’en 2027, mais les Schwarzgelben seraient apparemment prêts, en guise de geste dans le cadre de l’arrivée imminente de Konstantelias, à renoncer à une indemnité de transfert pour Kostoglou.

Le milieu axial a rejoint Dortmund en 2023 après être passé par les centres de formation du Fortuna Düsseldorf et du Borussia Mönchengladbach. Il est un titulaire en puissance chez les U19 de Dortmund. La saison passée, il a encore principalement évolué avec les U17, avec 13 contributions décisives en 13 matches de championnat.

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