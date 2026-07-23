Les chances du club d'Al-Ittihad de recruter la star de la sélection du Nigeria lors de l'actuelle période des transferts estivaux se sont amenuisées, en raison d'une offre jugée peu convaincante.

Des rapports de presse avaient révélé qu'Al-Ittihad était entré en concurrence avec l'Eintracht Francfort allemand pour recruter le Nigérian Raphael Onyedika, milieu de terrain du Club Bruges belge, lors du mercato estival en cours.

Cependant, le journal belge « nieuwsblad » a confirmé que l'offre présentée par « Al-Amid » pour recruter le joueur nigérian n'a pas convaincu la direction du Club Bruges.

Selon les révélations faites précédemment par le journaliste italien Fabrizio Romano, le club belge souhaite obtenir 10 millions d'euros pour accepter le départ d'Onyedika, dont le contrat prend fin à l'issue de la saison prochaine.

Al-Ittihad devra améliorer son offre financière afin de s'attacher les services du milieu de terrain nigérian, notamment alors qu'il cherche un nouveau joueur pour succéder au Brésilien Fabinho, dont le contrat s'est déjà achevé à la fin de la saison passée.

Onyedika évolue principalement au poste de milieu défensif, mais il excelle aussi comme sentinelle et dans l'axe de la défense. Âgé de 25 ans, il joue pour le Club Bruges depuis 2022.

Depuis son arrivée au club belge, Onyedika est devenu un choix permanent dans la liste de la sélection du Nigeria, avec laquelle il a depuis disputé 26 matchs, inscrivant 3 buts et délivrant une seule passe décisive.

Le nom d'Al-Ittihad a été associé au recrutement de plusieurs joueurs au poste de milieu défensif, notamment le Marocain Sofyan Amrabat, star de Fenerbahçe, et l'Égyptien Marwan Attia, joueur d'Al-Ahly.