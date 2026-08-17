Comme l’a annoncé le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, les Schwarzgelben doivent débourser une indemnité de transfert de 32 millions d’euros, bonus compris, pour le joueur de 23 ans à son club du PAOK Salonique.

Par ailleurs, le club grec se serait assuré, selon les informations disponibles, un pourcentage de 15 % sur une future revente. Si Konstantelias s’impose pleinement au BVB et qu’il est ensuite cédé à un autre grand club, Dortmund laisserait selon toute vraisemblance échapper une somme de plusieurs millions d’euros.

L’attaquant s’était déjà rendu à Dortmund dimanche afin de passer la visite médicale obligatoire. Une annonce officielle est encore attendue au cours de ce lundi. Au BVB, Konstantelias doit signer un contrat de quatre ans et toucher à l’avenir 3,2 millions d’euros nets par an.

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Les fans du PAOK Salonique protestent contre le transfert au BVB

Du côté des supporters du PAOK Salonique, une résistance au transfert imminent s’est entre-temps manifestée. Tard samedi soir, la très suivie page Instagram "club_paok_gate4_official" a publié une prise de position sur les rumeurs de transfert et y a réclamé l’abandon d’une vente.

Un comportement similaire avait déjà été observé l’an dernier chez les supporters du club grec, lorsque Konstantelias était tout proche d’un transfert vers le VfB Stuttgart. Les deux clubs avaient alors trouvé un accord pour une opération de 20 millions d’euros, avant que le propriétaire du PAOK, Ivan Savvidis, ne fasse capoter le transfert de manière surprenante, sans doute par crainte de la colère de ses propres supporters.

À son arrivée dimanche à Dortmund, des scènes bizarres se sont produites. Konstantelias a été interpellé par un supporter présumé du PAOK et a apparemment dû expliquer son départ très commenté de Grèce. L’inconnu s’est adressé au joueur de 23 ans en lui tendant un téléphone portable. L’échange a duré plus d’une minute, le Grec parlant à plusieurs reprises dans le téléphone dans sa langue maternelle.

Au BVB, l’international grec à 18 sélections est prévu comme alternative à Said El Mala, dont le transfert chez les Schwarzgelben a échoué en raison du veto répété du 1. FC Cologne.