Le Portugais Sergio Conceição, ancien entraîneur d'Al-Ittihad, est revenu pour clarifier ses déclarations polémiques concernant son expérience dans le Royaume, démentant avoir voulu offenser les joueurs saoudiens ou remettre en question leurs capacités, après que ses propos rapportés sur les différences culturelles et la discipline au sein des équipes eurent suscité une vague de critiques.

Conceição a passé environ 8 mois à la tête de la direction technique d'Al-Ittihad, qu'il a conclus avec le club à la cinquième place du classement de la Saudi Roshn League, décrochant ainsi une place en Ligue des champions d'Asie Elite.

Mais son parcours a connu des échecs dans les autres compétitions, après avoir été éliminé de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées face à Al-Khaleej en demi-finale, et avoir quitté la Ligue des champions d'Asie Elite dès les quarts de finale, battu par Machida Zelvia.

Conceição clarifie la teneur de ses déclarations

L'entraîneur portugais a publié un communiqué via la fonctionnalité des stories sur son compte officiel « Instagram », dans lequel il a précisé que ses propos tenus lors de son apparition dans un podcast lié au journal italien « La Gazzetta dello Sport » avaient été interprétés de manière inexacte.

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Conceição a déclaré avoir répondu à deux questions relatives à son expérience en Arabie saoudite, mais avoir été surpris de voir ses déclarations présentées comme une critique du football saoudien, affirmant qu'il n'avait pas cherché à rabaisser les joueurs locaux ni à manquer de respect au Royaume qui l'avait accueilli avec sa famille, et pour lequel il éprouve estime et respect.

L'ancien entraîneur d'Al-Ittihad a insisté sur le fait qu'il n'avait pas qualifié les joueurs saoudiens de mauvais, ni remis en question leur qualité, expliquant que ses propos portaient sur les différences entre les manières de pratiquer le football en Arabie saoudite et en Europe, et sur la difficulté de s'adapter à un environnement différent après 13 ou 14 ans de travail sur les terrains européens.

Il a ajouté que son expérience dans le Royaume avait été importante pour lui, car elle lui avait donné l'occasion d'apprendre, d'élargir sa vision et sa compréhension des sportifs et de leur rapport au football, malgré les difficultés rencontrées pour s'adapter à certains aspects de ce nouvel environnement.

Les déclarations de Conceição, selon ce qui a été rapporté de son apparition dans le podcast « La Tripletta », avaient suscité la polémique après qu'il eut évoqué la différence de niveau d'engagement et de culture professionnelle entre les joueurs locaux et les joueurs étrangers, faisant référence à des cas où un joueur pouvait manquer un entraînement pour des raisons familiales ou religieuses.

Il a également parlé de la difficulté de s'adapter à la nouvelle culture, et a reconnu que l'aspect financier avait été l'une des raisons de son transfert vers le championnat saoudien, abordant le fait que la direction d'Al-Ittihad se fondait sur les résultats et les réactions des supporters sur les réseaux sociaux.