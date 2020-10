Conceição critique Guardiola : "Son attitude était extrêmement désagréable"

L'Espagnol était vocal lors de la rencontre entre Manchester City et le FC Porto. Il a gagné la colère de son homologue portugais.

L'entraîneur du FC Porto, Sergio Conceição, a critiqué l'entraîneur de , Pep Guardiola pour son attitude "extrêmement désagréable" lors de leur affrontement en mercredi. Guardiola a vu Porto prendre les devants grâce à un but de Luis Diaz au quart d'heure de jeu à l'Etihad Stadium avant que Manchester City n'égalise six minutes plus tard via un penalty transformé par Sergio Aguero.

Les géants de la ont marqué ensuite deux fois en seconde période remportant une victoire 3-1 contre leurs adversaires portugais. Guardiola et Conceição ont été particulièrement actifs sur la touche lors du match. Le Portugais ayant critiqué la conduite de son homologue espagnol : "J'ai beaucoup à apprendre de Pep Guardiola, dans la façon dont il fait pression sur les arbitres, parle aux joueurs de l'opposition et à l'abri de l'opposition", a déclaré Conceição aux médias portugais.

"C'est un exemple fantastique. Je dois apprendre. Nous étions des anges par rapport à l'autre banc de touche. Il a parlé de notre pays avec des mots horribles. L'attitude de Pep Guardiola était extrêmement désagréable. Tout le staff de Manchester City était parce que si quelqu'un aurait dû se plaindre, c'était le banc de Porto, parce que nous étions extrêmement durs", a ajouté l'entraîneur du .

Plus d'équipes

Conceição fustige l'arbitrage

L'article continue ci-dessous

"Je dois m'excuser auprès des arbitres au , car je me plains quand je pense qu'on nous fait du tort, mais en comparant les officiels de ce match et ceux du VAR, les arbitres internationaux ont beaucoup à apprendre des nôtres au Portugal. L'arbitrage a eu une grande influence sur l'issue de ce match. Augustin Marchesin a la jambe dans un mauvais état en ce moment parce qu'il a été victime d'une faute avant l'attribution du penalty", a conclu le technicien du FC Porto.

Guardiola n'a pas cité Conceição dans ses commentaires d'après-match, mais a admis qu'il était surpris par la façon dont Porto a abordé le match : "Nous savions à quel point ce serait difficile car Porto et sont les meilleures équipes du Portugal. Ils ont la mentalité de gagner, ils doivent gagner chaque match. J'ai été surpris qu'ils aient joué si défensivement avec cinq à l'arrière, nous avons dû être patients mais en seconde période nous n'avons pas concédé de contre-attaques, nous n'avons pas concédé de coups de pied arrêtés, nous ne leur avons pas permis de courir".

"Nous avons fait la performance parfaite contre une très bonne équipe. C'est bien de gagner des matchs en souffrant", a conclu le technicien de Manchester City. Les deux managers s'affronteront à nouveau début décembre lorsque Manchester City se rendra à Porto lors de la cinquième journée de la Ligue des champions. Lors de la prochaine rencontre l'équipe de Pep Guardiola affrontera l' .