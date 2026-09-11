Conceicao : « Allegri et la direction sont tous tombés. Les supporters pensent que Milan doit être champion d’Europe chaque année »

L’ancien entraîneur de l’AC Milan, Sergio Conceicao, s’est exprimé auprès de DAZN Portugal sur son avenir, et pas seulement. Le technicien portugais, invité spécial dans l’après-match des rencontres de Ligue des champions, a confirmé avoir reçu plusieurs propositions ces derniers mois.





« Oui, ces deux ou trois derniers mois, beaucoup d’invitations sont arrivées. Aujourd’hui même, par exemple, de la part d’un club arabe. Il y a une semaine, il y en en a eu une d’un club grec qui a changé d’entraîneur. Il y a aussi eu des contacts avec un club turc, qui ne fait pas partie des soi-disant grands. Ce n’est pas très difficile de trouver lequel »





« Le prochain projet doit être quelque chose que je perçoive comme solide, afin de pouvoir y rester un certain temps et me donner la possibilité de gagner, parce que pour moi, perdre est très difficile. Cela fait partie du projet, mais c’est justement à travers ces moments moins positifs que nous apprenons et cette année à Al Ittihad… il faudrait une autre émission pour décrire le contexte en Arabie saoudite. Cela ne s’est pas bien passé ».









« À Milan, je suis resté six mois, durant lesquels les choses se sont passées… je ne dirais pas vraiment très bien, mais nous avons réussi à remporter une Supercoupe et à atteindre la finale de la Coupe d’Italie. Amorim disait il y a peu de temps que Milan a gagné deux championnats en vingt ans et c’est vrai. Une ou deux coupes, dont une est la mienne, en six mois. Et puis il a été confirmé que l’entraîneur n’était pas le seul problème. Évidemment, j’ai eu ma part de responsabilité et je ne veux pas me soustraire à mes responsabilités, mais on a vu qu’Allegri et la direction… ils sont tous tombés ».









« Ce n’était pas la faute du changement d’entraîneur et je veux adresser un salut à Ruben, en lui souhaitant beaucoup de chance dans ce nouveau parcours qui n’est pas du tout facile, surtout dans le contexte du club. La pression qu’il y a là-bas… les gens pensent qu’ils doivent être champions d’Europe chaque année et remporter le championnat ».



