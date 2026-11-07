Comment regarder Concarneau contre le FC Fleury 91 avec un VPN

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Avant-match

Ligue 3 - Journée 12 7 nov. 2026 - 08:45

Concarneau reçoit le FC Fleury 91 pour un match de Ligue 3 qui compte beaucoup pour les deux équipes au classement.

Concarneau aborde cette rencontre à la septième place de Ligue 3 et cherche à rebondir après sa défaite 2-1 contre Rouen lors de sa dernière sortie en championnat. Avant ce revers, l’équipe avait suffisamment montré pour laisser penser qu’elle avait sa place dans la première moitié du classement, avec une victoire contre Paris 13 Atletico et un match nul face au SC Bastia au cours des semaines précédentes.

Le FC Fleury 91 arrive à la neuvième place, mais sur une bonne dynamique. Trois victoires lors de ses quatre derniers matches officiels, dont un succès 3-2 contre Caen et une victoire 0-1 sur le terrain de Bourg en Bresse Peronnas, témoignent d’une équipe qui trouve son rythme au bon moment.

Les confrontations directes ajoutent à l’intérêt de cette affiche. Fleury a remporté le match aller de la saison 2025-2026 et s’est également imposé 0-4 lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, sur son terrain, en février 2026.

Concarneau devra se montrer plus solide défensivement que face à Rouen pour stopper une équipe de Fleury qui a montré qu’elle pouvait marquer à l’extérieur.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de Ligue 3.

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