Concacaf : pourquoi Infantino cherche-t-il de l'argent après avoir organisé le Mondial le plus rentable ?

Dans un double coup qui ébranle les fondations de la Fédération internationale de football, la Concacaf a annoncé son ralliement officiel à l'UEFA pour rejeter le plan de restructuration commerciale de Gianni Infantino, plaçant ainsi le président de la FIFA en confrontation ouverte avec les deux plus grands continents du monde du football.

Un rejet à l'unanimité : 41 voix contre l'empire d'Infantino

Réunie en séance extraordinaire jeudi, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf) a décidé de rejeter la proposition « FIFA Forward Enterprise » à l'unanimité de ses 41 fédérations membres.

Dans son communiqué officiel, la Concacaf a affirmé que « l'avenir du football et ses actifs les plus précieux doivent rester entre les mains de la famille du football », exprimant sa vive préoccupation face à l'absence de procédures juridiques, au délai artificiel imposé et à l'absence de tout examen ou approbation de la part des organes de gouvernance de la FIFA, tout en s'interrogeant sur la nécessité de recourir à des capitaux privés après l'organisation de l'édition la plus rentable de l'histoire de la Coupe du monde.

Le plan d'Infantino repose sur la création d'une filiale qui gérerait les activités de la Coupe du monde, de la Coupe du monde des clubs et d'autres compétitions, et sur la levée d'un capital initial pouvant atteindre 4,2 milliards de dollars pour une valorisation de 20 milliards de dollars, via la vente de 20 à 30 % de ses actions à des investisseurs privés, sous forme de participations minoritaires sans pouvoir de contrôle.

La FIFA justifie son projet, la Concacaf réclame de la transparence

De son côté, la FIFA a démenti toute intention de vendre la Coupe du monde, assurant que l'intégralité des bénéfices nets de la nouvelle société serait réinvestie dans le développement du jeu à l'échelle mondiale, avec une hausse du financement de ses 211 fédérations membres, passant de 8 millions de dollars pour le cycle 2023-2026 à 20 millions de dollars pour le cycle 2027-2030.

La Concacaf a toutefois conclu son communiqué par une demande claire de « davantage de transparence et de bonne gouvernance », ainsi que par une clarification sur l'utilisation des colossales réserves de la FIFA, rappelant à Infantino la nécessité de suivre les canaux de gouvernance appropriés prévus par les statuts de l'organisation.

Après la menace de boycott de l'UEFA, le projet d'Infantino va-t-il capoter ?

La démarche de la Concacaf intervient seulement quelques heures après que l'Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé être prête à boycotter toutes les compétitions de la FIFA tant que la proposition de vente de parts de la Coupe du monde resterait sur la table.

Infantino se retrouve désormais dans une impasse bien réelle : après avoir misé sur le soutien des confédérations des deux Amériques pour faire face à la colère européenne, il voit lui échapper un nouvel allié stratégique, dans une bataille qui pourrait déterminer l'avenir de celui qui détiendra le jeu le plus populaire au monde.