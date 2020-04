Concacaf - La Ligue des Nations reportée

La Concacaf a annoncé le report de la phase finale de sa Ligue des Nations, qui devait se tenir au Texas. L'événement est reporté à une date ultérieure en raison de la pandémie de coronavirus.

Les États-Unis devaient affronter le Honduras, tandis que le se préparait à défier le pour les affiches des demi-finales, le 4 juin à Houston. Et ce avant le match pour la 3e place et la finale, le 7 juin à Dallas.

"A la Concacaf, nos pensées vont à toutes les communautés touchées par la propagation du Covid-19 en ces temps difficiles, peut-on lire dans une déclaration de l'instance. Alors que nous continuons à évaluer nos compétitions prévues dans les mois à venir, le bien-être de tous les acteurs du football dans notre région reste notre première priorité.

