Vendredi soir, l'ADO La Haye a dominé le RKC Waalwijk, offrant à Michiel Kramer, honoré avant la rencontre pour son dernier match, une sortie en fanfare. Le SC Cambuur s'est incliné à Doetinchem, tandis qu'un nul suffit au Vitesse pour rester en lice et repousser encore son sacre dans la quatrième phase de la Keuken Kampioen Divisie.

ADO La Haye – RKC Waalwijk : 5-1

Les Haguenois ont ouvert le score dès la 12^e minute : bien lancé en profondeur, Bryan Fiabema a conclu l’action d’une frappe au second poteau (1-0). Le festival offensif a ensuite pris forme ; malgré son titre déjà acquis, ADO n’a pas levé le pied et a alourdi la marque pour mener 5-0 à la pause. Tim van der Leij a sauvé l’honneur pour RKC en réduisant le score à 5-1.

De Graafschap - SC Cambuur 3-1

Les visiteurs, déjà promus, ouvrent le score par Jort van der Sande, qui reprend de la tête un coup franc de Mark Diemers. Mais l’avantage est de courte durée : dix minutes plus tard, Nathan Kaninda conclut une contre-attaque éclair d’une frappe puissante sous la barre. Juste avant la mi-temps, Levi Schoppema a même offert l’avantage aux siens d’une frappe croisée après avoir enroulé sa course autour du gardien. En seconde période, Joran Hardeman a alourdi le score (3-1) seulement seize secondes après son entrée en jeu.

Almere City FC - FC Dordrecht 4-1

De retour dans le onze de départ, Ferdy Druijff a immédiatement fait parler la poudre à Almere. Il a ouvert le score d’une frappe rasante à longue distance : 1-0. Peu après, Marley Dors a doublé la marque (2-0) au terme d’une belle action collective. Si Dordrecht a réduit le score juste avant la mi-temps par l’intermédiaire de son jeune talent Robin van Asten, cela n’a pas suffi. Après la pause, Druijff puis Jamie Jacobs ont encore alourdi la marque pour fixer le score final à 4-1.

Vitesse - MVV Maastricht : 0-0

Vitesse a manqué l’occasion de prendre une option sérieuse sur le titre de phase en étant incapable de battre le MVV à domicile. Dominateurs sans être efficaces, les Arnhemmois ont dû se contenter d’un 0-0 frustrant. Conséquence : ils cèdent la première place et pointent désormais au troisième rang de la phase.

Willem II - Jong AZ 3-0

Devin Haen a ouvert le score dès la 10e minute, reprenant de la tête un corner au second poteau. Trois minutes plus tard, Siegert Baartmans a doublé la mise pour les Tilborgeois. Finn Stam, de retour dans le onze de départ après une longue blessure, a scellé le score en deuxième mi-temps d’une magnifique frappe en pivot dans le coin opposé.

Roda JC Kerkrade - FC Emmen 2-2

Alors qu’Anthony van der Hurk avait manqué une occasion en or, c’est finalement le latéral gauche Koen Jansen qui a ouvert le score à la 17^e minute. Juste avant la mi-temps, Joshua Nisbet a doublé la marque pour Roda d’une frappe à l’entrée de la surface, qui a touché l’intérieur du poteau.

Mais, dès la reprise, Roda a complètement relâché son emprise. Romano Postema a d’abord profité d’une sortie hasardeuse pour réduire le score (2-1). Même en infériorité numérique, Emmen est resté plus dangereux que son hôte, et Postema a finalement égalisé d’une frappe à ras de terre (2-2).

Helmond Sport - VVV-Venlo 2-0

Les visiteurs n’ont pas vraiment eu leur argent en valant. Les buts se sont fait attendre, même si VVV-Venlo a progressivement pris l’ascendant en seconde période. C’est pourtant Helmond Sport qui a frappé fort. Le remplaçant Labinot Bajrami a ouvert le score, avant que Noah Makanza ne double la mise peu après. Une victoire précieuse pour les Helmonders dans une saison jusqu’ici morose.

Jong PSV - Jong Ajax 0-1

Peu d’émotions lors de la première période au stade De Herdgang. Le match a basculé peu après l’heure de jeu : Don O’Neil a ouvert le score pour le Jong Ajax d’une frappe précise dans le coin opposé. Ce but a suffi aux jeunes Amstellodamois pour l’emporter, le Jong PSV n’ayant pas réussi à revenir au score durant la demi-heure restante.

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 3-0

Le FC Eindhoven, dont l’entraîneur Jan Poortvliet a prolongé son contrat, a vécu une soirée cauchemar à Utrecht. John Neeskens a obtenu un penalty transformé par Rafik El Arguioui, avant que Tijn den Boggende ne double la mise dès la 27e minute. Peu après la reprise, Den Boggende inscrivait le 3-0, offrant aux Utrechtois une avance confortable et une victoire aisée à domicile. En fin de match, Eindhoven terminait à dix après l’exclusion d’Amir Bryson.

TOP Oss - FC Den Bosch 4-2

Kévin Monzialo a ouvert le score pour le FC Den Bosch dès la 9e minute, transformant un penalty concédé bêtement par Bryan van Hove. Peu après la pause, Stan Maas a doublé la mise pour les visiteurs. Mais TOP Oss a immédiatement réduit le score par Mauresmo Hinoke, avant que Mart Remans n’égalise à bout portant au milieu de la seconde période. En fin de rencontre, le derby a été brièvement interrompu en raison de feux d’artifice lancés depuis l’extérieur du stade. À la reprise, Van Hove, malheureux en première période, a cette fois permis à TOP Oss de mener 3-2. Le remplaçant Maxim Mariani a alors fixé le score final à 4-2 dans le temps additionnel.