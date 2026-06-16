Compositions France-Sénégal : toutes les dernières informations sur la rencontre et les façons de la suivre à la télévision ou en streaming





L'une des grandes favorites fait enfin ses débuts en Coupe du monde. Il s'agit de la France, qui affrontera le Sénégal mardi 16 juin à 21 h (heure italienne), pour la première journée du groupe I.

Deschamps mise d’emblée sur son énorme potentiel offensif en alignant Doué, Dembélé et Olise. En pointe, Kylian Mbappé, malgré une saison contrariée avec le Real Madrid, compte déjà 12 buts en Coupe du monde. Côté français, les Milanais Maignan et Rabiot, titulaires, attireront aussi tous les regards. Dirigé par Pape Thiaw, le Sénégal s’appuiera essentiellement sur le talent de Sadio Mané et a déjà démontré, lors des éditions précédentes de la Coupe du monde, sa capacité à aller loin.

OÙ REGARDER LE MATCH À LA TÉLÉVISION ET EN STREAMING

Pour regarder le choc de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Sénégal en direct depuis la France aujourd'hui, mardi 16 juin 2026, la solution la plus simple et entièrement gratuite consiste à passer par le groupe M6. En tant que diffuseur officiel en clair des matchs de l'équipe de France pour ce Mondial, la chaîne M6 retransmettra la rencontre en direct à la télévision à partir de 21h00, heure de Paris. Si vous ne disposez pas d'un téléviseur traditionnel et préférez suivre l'action sur un écran connecté, un ordinateur ou un smartphone, vous pouvez tout à fait utiliser la plateforme de streaming gratuite M6+, qui propose le flux en direct après une simple inscription rapide.