Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Coupe du monde
team-logoFrance
New York/New Jersey Stadium
team-logoSénégal
Regardez ici ! MolotovRegardez ici ! beIN SPORTS 1
Lelio Donato

Compositions France-Sénégal : toutes les dernières informations sur la rencontre et les façons de la suivre à la télévision ou en streaming

Coupe du monde
France vs Sénégal
France
Sénégal

Les hommes de Deschamps font leurs débuts à la Coupe du monde 2026 face au Sénégal lors de la première journée du groupe I : Maignan et Rabiot sont titulaires dans l'équipe française, avec Mbappé en attaquant central, tandis que Mané mène la charge chez les Africains.


France vs Sénégal Équipes probables

4-2-3-1
France crest
France
FRA
Formation
Sénégal crest
Sénégal
SEN
4-2-3-1
16M. Maignan17W. Saliba5Jules Koundé4D. Upamecano19T. Hernandez20Désiré Doué14A. Rabiot8Aurélien Tchouaméni11M. Olise7Ousmane Dembélé10Kylian Mbappé23M. Diaw19Moussa Niakhaté2M. Sarr25M. Diouf15Krépin Diatta18I. Sarr10Sadio Mané17P. Sarr8L. Camara21H. Diarra11N. Jackson
Sénégal crest
Sénégal
SEN
4-2-3-1
France

Onze de départ

Sénégal

Entraineur

  • D. Deschamps
  • P. Thiaw

L'une des grandes favorites fait enfin ses débuts en Coupe du monde. Il s'agit de la France, qui affrontera le Sénégal mardi 16 juin à 21 h (heure italienne), pour la première journée du groupe I.

Deschamps mise d’emblée sur son énorme potentiel offensif en alignant Doué, Dembélé et Olise. En pointe, Kylian Mbappé, malgré une saison contrariée avec le Real Madrid, compte déjà 12 buts en Coupe du monde. Côté français, les Milanais Maignan et Rabiot, titulaires, attireront aussi tous les regards. Dirigé par Pape Thiaw, le Sénégal s’appuiera essentiellement sur le talent de Sadio Mané et a déjà démontré, lors des éditions précédentes de la Coupe du monde, sa capacité à aller loin.

Diffusez la Coupe du monde sur MolotovDiffusez ici !

OÙ REGARDER LE MATCH À LA TÉLÉVISION ET EN STREAMING

Pour regarder le choc de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Sénégal en direct depuis la France aujourd'hui, mardi 16 juin 2026, la solution la plus simple et entièrement gratuite consiste à passer par le groupe M6. En tant que diffuseur officiel en clair des matchs de l'équipe de France pour ce Mondial, la chaîne M6 retransmettra la rencontre en direct à la télévision à partir de 21h00, heure de Paris. Si vous ne disposez pas d'un téléviseur traditionnel et préférez suivre l'action sur un écran connecté, un ordinateur ou un smartphone, vous pouvez tout à fait utiliser la plateforme de streaming gratuite M6+, qui propose le flux en direct après une simple inscription rapide.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Sénégal crest
Sénégal
SEN