Compositions du Maroc et de la France : une surprise signée Wahbi… tandis que Deschamps lance son sauveur

Mohamed Wahbi et Didier Deschamps ont officialisé les compositions du Maroc et de la France pour le match très attendu de ce soir, qui marque l’ouverture des quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Cette rencontre revêt un caractère de revanche après leur célèbre affrontement en demi-finale de l’édition 2022.

Côté marocain, Mohamed Wahbi a créé la surprise en alignant Chamseddine Talbi dans le onze de départ pour remplacer l’indisponible Ismaël Saibari, alors que Sofiane Rahimi, auteur d’une entrée décisive face au Canada en huitièmes (un but après avoir remplacé Sibari), semblait parti pour débuter.

Côté français, Didier Deschamps offre logiquement sa première titularisation à Désiré Doué, préféré à Bradley Barcola, pour le récompenser de son rôle décisif face à l’Uruguay, où il avait obtenu le penalty transformé en but victorieux.

Le trio offensif Ousmane Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé reste en place, tandis que le Maroc s’appuie sur le duo Brahim Díaz et Bilal El Khannous en attaque.

Voici le onze marocain :

Gardien : Yassine Bounou.

Défense : Achraf Hakimi - Issa Diop - Anas Salah Eddine - Nasser Mazraoui.

Milieu de terrain : Ayoub Bouadi, Ezzedine Ounahi, Naïl El Aïnaoui, Chamseddine Talbi.

Attaque : Brahim Diaz – Bilal El Khannous.

La composition de l’équipe de France était la suivante :

Gardien : Mike Maignan.

Défense : Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Deny.

Milieu de terrain : Adrien Rabiot, Mano Koné, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.

Attaque : Kylian Mbappé.

Les Bleus ont validé leur billet pour les quarts de finale grâce à une victoire 1-0 face à l’Uruguay, tandis que le Maroc a dominé le Canada 3-0 pour se qualifier.

Cette affiche évoque la demi-finale de la Coupe du monde 2022, où les Bleus s’étaient imposés avant d’atteindre la finale, tandis que les « Lions de l’Atlas » avaient conclu la compétition à la quatrième place, un record pour une sélection arabe ou africaine.