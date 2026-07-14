Ce mardi soir, le stade AT&T de Dallas, aux États-Unis, accueillera une demi-finale de la Coupe du monde 2026 au sommet entre l’Espagne et la France, une rencontre décisive pour une place en finale.

La « Roja », dirigée par Luis de la Fuente, aborde la rencontre avec un léger handicap physique : les Espagnols ont disposé d’une journée de repos en moins que les « Bleus » et accumulent de la fatigue logistique due à des déplacements multiples depuis le début de la compétition.

Sur le plan purement technique, la rencontre s’annonce comme un duel tactique intense entre la supériorité du milieu de terrain espagnol, invaincu depuis 37 matchs officiels, et la solidité défensive ainsi que la puissance athlétique des Bleus, orchestrés par le chevronné Didier Deschamps.

Malgré la fatigue accumulée, la Roja s’appuiera sur la solidité de sa charnière Pau Cubarsi-Aymeric Laporte, ainsi que sur la fraîcheur de ses champions olympiques, pour tenter de contenir la vitesse fulgurante de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé et d’entrer à nouveau dans l’histoire en atteignant la finale.

La Roja devrait aligner le onze suivant :

Gardien : Unai Simón

Défense : Pedro Porro, Pau Cubarsi, Émerick Laporte, Marc Cucurella

Milieu : Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz

Attaque : Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

Côté français, le onze probable se présente ainsi :

Gardien : Mike Maignan

Défense : Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne

Milieu de terrain : Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Oulissi

Attaque : Ousmane Dembélé, Doy, Kylian Mbappé