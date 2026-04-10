Composition probable du PSV : Peter Bosz devrait offrir son premier match en Eredivisie à un joueur

Déjà couronné champion, le PSV se rendra samedi sur la pelouse du Sparta Rotterdam. L’entraîneur Peter Bosz doit toutefois modifier son onze de départ. Le coup d’envoi de la rencontre Sparta – PSV sera donné à 18h45 et diffusé en direct sur ESPN 2.

À Rotterdam, il devra se passer de Jerdy Schouten, Joey Veerman, Armando Obispo, Sergiño Dest, Anass Salah-Eddine, Alassane Pléa et Ruben van Bommel, mais ce n’est pas une catastrophe, le titre étant déjà acquis.

L’entraîneur du PSV offre ainsi du temps de jeu à Nick Olij face à son ancien employeur ; ce seront les premières minutes du gardien en Eredivisie. La défense sera composée de Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski et Mauro Júnior.

Sans Veerman ni Schouten au milieu, Guus Til est contraint de reculer d’un cran. Paul Wanner et Ismael Saibari, double buteurs contre le FC Utrecht, complètent le trio axial.

Esmir Bajraktarevic (à droite) et Couhaib Driouech (à gauche) se voient offrir l’occasion de briller sur les ailes. En pointe, Ricardo Pepi profite du repositionnement de Til pour être aligné d’entrée.

Déjà sacré champion des Pays-Bas pour la 27e fois, le PSV aborde donc cette rencontre sans pression. Huitième de l’Eredivisie, le Sparta lutte quant à lui pour décrocher une place en barrages et ainsi espérer une qualification européenne.

Composition probable du PSV : Olij ; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior ; Wanner, Saibari, Til ; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.