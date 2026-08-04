À 20 heures, NEC entame au Pirée le premier match de sa double confrontation avec l’Olympiakos au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Quels sont les onze joueurs que Dick Schreuder va envoyer sur le terrain ? Voetbalzone n’attend aucune surprise du côté du club de Nimègue.

Schreuder opte pour les mêmes onze joueurs qui étaient au coup d’envoi le week-end dernier contre le Séville FC (1-2). Gonzalo Crettaz gardera de nouveau les buts de NEC. Devant l’Argentin, l’entraîneur maintient le trio défensif qui a aussi beaucoup joué ensemble pendant la préparation.

Tobias Storm, Philippe Sandler et Deveron Fonville composeront l’arrière-garde, comme contre le Séville FC et le SV Elversberg. Au milieu de terrain, Darko Nejasmic et Kodai Sano seront les sentinelles, tandis que Sami Ouaissa et Clement Bischoff occuperont les couloirs.

Le capitaine Tjaronn Chery et Noé Lebreton auront la liberté d’apporter le danger offensif derrière l’attaquant de pointe. À 37 ans, Chery prouve qu’il reste d’une grande valeur pour NEC et débutera aussi au Pirée.

Bryan Linssen sera l’homme le plus avancé. L’attaquant de 36 ans a déjà beaucoup vécu dans sa carrière, mais il disputera pour la première fois un match de tour préliminaire de la Ligue des champions.

Composition probable de NEC : Crettaz ; Storm, Sandler, Fonville ; Ouaissa, Nejasmic, Sano, Bischoff ; Lebreton, Chery ; Linssen.



