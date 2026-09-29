L’équipe des Pays-Bas reprend la Ligue des nations jeudi avec un déplacement en Grèce. Le sélectionneur Xavi modifie son équipe à deux postes, selon les prévisions de Voetbalzone. Le match des Oranje débute à 20 h 45 et sera diffusé en direct sur NPO3.

Bart Verbruggen conserve la confiance de Xavi et débutera dans les buts. Denzel Dumfries (à droite) et Micky van de Ven (à gauche) seront les latéraux dans la défense à quatre mise en place par le technicien espagnol.

Xavi sacrifie Jan Paul van Hecke dans l’axe de la défense après sa prestation contre la Serbie. Theo Janssen a même qualifié le défenseur, dans Rondo, de « maillon le plus faible de l’équipe des Pays-Bas ». Jurriën Timber a désormais sa chance aux côtés du capitaine Virgil van Dijk.

Aucune surprise au milieu de terrain des Oranje. Cela signifie que Joey Veerman sera une nouvelle fois au coup d’envoi et que Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders seront également titulaires.

Dans Rondo, Ruud Gullit s’est montré très élogieux sur l’abattage de Crysencio Summerville et Mexx Meerdink, qui a marqué deux fois dimanche à Belgrade. Les deux attaquants débuteront également contre la Grèce.

Xavi a dû rayer le nom de Cody Gakpo en raison d’une blessure, lui qui a quitté le stage des Oranje. Ruben van Bommel va désormais pouvoir se montrer au poste d’ailier gauche.

Composition probable de l’équipe des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven ; Veerman, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Meerdink, Van Bommel.