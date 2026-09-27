Composition probable des Pays-Bas : Xavi modifie l’équipe à deux postes

L’équipe des Pays-Bas poursuit la phase de groupes de la Ligue des nations dimanche contre la Serbie. Le sélectionneur Xavi modifie son équipe à deux postes, selon les prévisions de Voetbalzone. Le match à Belgrade débutera à 18 h 00 et sera diffusé en direct sur NPO1.

Bart Verbruggen débutera de nouveau dans les buts pour les Pays-Bas, qui ont arraché un point in extremis contre l’Allemagne (1-1). Denzel Dumfries (à droite) et Micky van de Ven (à gauche) seront les latéraux. Le capitaine Virgil van Dijk sera épaulé par Jan Paul van Hecke, qui a reçu pas mal de critiques après sa prestation de jeudi.

Joey Veerman est bien entré en jeu contre l’Allemagne et aura l’occasion de faire ses preuves dès le coup d’envoi dimanche. Quinten Timber doit donc se contenter d’une place sur le banc. Par ailleurs, il n’y a pas d’autres changements au milieu de terrain, ce qui laisse des places de titulaire à Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders.

Brian Brobbey a déclaré forfait sur blessure et a été remplacé dans la sélection néerlandaise par Joshua Zirkzee. Mexx Meerdink sera toutefois le fer de lance de l’attaque contre l’équipe serbe. Le joueur de l’AZ a laissé une bonne impression lors de son entrée en jeu contre l’Allemagne et a vu un but lui être refusé. « Il a bien fait les choses et c’est le seul avant-centre. Moi, je le laisserais », a déclaré Rafael van der Vaart à la NOS.

Crysencio Summerville conserve sa place de titulaire à droite de l’attaque, avec Cody Gakpo, buteur contre l’Allemagne, qui opérera sur le côté gauche. Ruben van Bommel a délivré une belle passe décisive dans le temps additionnel, mais débutera de nouveau sur le banc.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; Veerman, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Meerdink, Gakpo.