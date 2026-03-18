Composition probable de la Sampdoria : Lombardo ne change pas grand-chose ; Soleri a l'avantage sur Brunori, tandis que Ferrari occupe le poste de défenseur central

Ce soir, la Sampdoria doit relever le défi délicat du maintien à Carrare, le premier des huit derniers matchs décisifs pour la suite de la saison. Malgré les rumeurs de ces derniers jours concernant d'éventuels changements tactiques, l'équipe devrait se présenter avec la même composition que contre Venise, Lombardo ayant l'intention de conserver le 3-4-2-1 et une grande partie du onze qui a pris le terrain lors du dernier match. Comme prévu, Pierini et Coda ont également été convoqués, mais tous deux semblent destinés à un temps de jeu limité en cours de match.





Les choix sont également conditionnés par les absences, Henderson étant toujours forfait et Hadzikadunic indisponible, son statut restant incertain pour le prochain match, tandis qu’Abildgaard reste sous observation et vise un retour contre Avellino. En défense, Ferrari est prêt à prendre la place du Danois, épaulé par Viti et avec Palma favori, même s’il sort d’une séance d’entraînement à part lundi, Riccio étant l’alternative. Au milieu de terrain, le duo Esposito-Conti est confirmé, avec Di Pardo préféré à Depaoli à droite et Cicconi sur le flanc opposé.

En attaque, la bataille reste ouverte entre Soleri et Brunori, le premier ayant l’avantage pour un maillot dès le coup d’envoi, compte tenu également de la situation disciplinaire et du possible roulement de l’attaquant le plus utilisé ces dernières semaines. Derrière l’attaquant, Cherubini et Begic devraient évoluer, ce dernier revenant d’une convocation avec la Slovénie, dans un dispositif offensif qui ne devrait pas s’écarter de celui vu contre Venise.





Composition probable de la Sampdoria (3-4-2-1) : Martinelli ; Viti, Ferrari, Palma ; Di Pardo, Conti, Esposito, Cicconi ; Begic, Cherubini ; Soleri. Entraîneur : Lombardo.